La 2e vague du Camp Vacances Faso Mêbo accueille 700 enfants

Une deuxième vague de 700 enfants, âgés de 10 à 15 ans, a intégré le Camp Vacances Faso Mêbo le jeudi 11 septembre 2025 à Ouagadougou. Pendant 10 jours, ces jeunes participeront à diverses activités éducatives et pratiques, notamment l’instruction militaire, l’éducation civique et morale, ainsi que des ateliers d’art plastique et de production de pavés. La cérémonie de lancement a eu lieu au Lycée Marien N’Gouabi.

Selon le Commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, coordinateur national de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, cette deuxième session du camps vacance Faso Mêbo a été mise en place pour répondre à la forte demande des parents qui n’avaient pas pu inscrire leurs enfants lors de la première vague.

«Cette deuxième cohorte est essentiellement motivée par l’engouement. Nous avons constaté que plusieurs parents de campeurs n’avaient pas pu inscrire leurs enfants», a-t-il expliqué.

Le camp a pour objectif principal d’inculquer aux jeunes générations le patriotisme et l’amour inconditionnel de la patrie.

«Pour cette deuxième vague, c’est la même vision, notamment inculquer à nos enfants, en notre relève les notions de patriotisme, de civisme, et surtout l’amour de la patrie, l’amour inconditionnel de la patrie», a-t-il précisé.

Représentant le parrain, le Colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, le Commandant Sakandé a inviter les campeur à profiter de cette expérience unique. Il a souligné que le nom de leur pays, «pays des hommes intègres», est une fierté et une responsabilité.

«Vous êtes la relève de demain. Dans quelques années, ce sera vous qui porterez haut le drapeau du Burkina Faso», a-t-il adressé aux campeurs.

Le commandant a également insisté sur les sacrifices que les parents ont fait pour pouvoir inscrire leur enfant au vu de la grande mobilisation. «Vous ne savez pas les nuits ou la nuit blanche que vos parents ont dû faire pour pouvoir vous inscrire. Nous avons vu des parents qui étaient là la veille depuis 22h, d’autres sous la pluie», a-t-il rappelé.

En plus le coordinateur national de l’initiative présidentielle Faso Mêbo a appelé les jeunes à être fiers de leur identité. «Vous devez être reconnaissants d’avoir la chance d’appartenir à ce beau pays. Et fiers de dire partout, je suis burkinabé», a-t-il conclu.

Akim KY

Burkina 24