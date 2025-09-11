Burkina Faso : Le gouvernement déclare illégales les activités du « Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades »

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a annoncé, dans un communiqué officiel, que l’organisation étrangère dénommée « Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades » (CAFAG) mène des activités sur le territoire national sans l’autorisation requise.

Selon le ministère, cette structure agit en violation de l’article 37 de la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association. Cet article précise que toute association étrangère souhaitant exercer au Burkina Faso doit obtenir au préalable une autorisation du ministre chargé des libertés publiques.

Le ministre d’État, Émile Zerbo, a déclaré que les activités du CAFAG sont illégales et a invité les citoyens à s’en démarquer. Il a, par ailleurs, mis en garde toute personne physique ou morale qui tenterait de mener des activités au nom d’organisations étrangères non autorisées, rappelant que de telles actions exposent à des sanctions prévues par la loi.

Le ministère appelle enfin au respect strict des dispositions législatives et à la responsabilité de chacun pour éviter toute complicité dans des activités jugées illégales.