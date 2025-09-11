Burkina Faso : Le gouvernement déclare illégales les activités du « Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades »

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Émile Zerbo, ministre de l’administration territoriale et de la sécu
publicite

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a annoncé, dans un communiqué officiel, que l’organisation étrangère dénommée « Conseil Africain Franco-Arabe pour les Grades » (CAFAG) mène des activités sur le territoire national sans l’autorisation requise.

Selon le ministère, cette structure agit en violation de l’article 37 de la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association. Cet article précise que toute association étrangère souhaitant exercer au Burkina Faso doit obtenir au préalable une autorisation du ministre chargé des libertés publiques.

Lire également 👉Burkina Faso : Suspension de l’association « Jeunesse Solidarité et Vaillante » pour trois mois

Le ministre d’État, Émile Zerbo, a déclaré que les activités du CAFAG sont illégales et a invité les citoyens à s’en démarquer. Il a, par ailleurs, mis en garde toute personne physique ou morale qui tenterait de mener des activités au nom d’organisations étrangères non autorisées, rappelant que de telles actions exposent à des sanctions prévues par la loi.

Le ministère appelle enfin au respect strict des dispositions législatives et à la responsabilité de chacun pour éviter toute complicité dans des activités jugées illégales.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Gratuité de visa pour les ressortissants africains

il y a 12 minutes
Hugues Fabrice Zango

Championnat d’Afrique d’athlétisme de Tokyo : « La der » de la carrière pour Hugues Fabrice Zango

il y a 1 heure

Coopération : Exemption de visa entre le Burkina Faso et l’Italie pour les détenteurs de passeports officiels

il y a 1 heure

Faso Mêbo : Un cadeau original de Burkina 24 pour embellir les rues

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page