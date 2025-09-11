Vivo Energy Burkina Faso : Un exercice d’urgence annuel pour une préparation optimale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Vivo Energy, la société de distribution et de commercialisation des produits et services de la marque Shell au Burkina Faso, a mené son traditionnel exercice d’urgence annuel le jeudi 4 septembre 2025. Cette initiative a pour objectif de préparer l’entreprise à faire face à toute éventualité d’accident ou d’incident, et de vérifier si les formations dispensées aux conducteurs sont correctement appliquées sur le terrain.

Chaque année, Vivo Energy Burkina organise un exercice afin de permettre à ses employés et au personnel intervenant dans le transport de ses produits de se préparer à agir rapidement et efficacement en cas de situation réelle d’urgence. L’exercice du jour a mis en scène un camion-citerne transportant du gasoil pour une livraison. Lors d’une manœuvre, le conducteur a heurté un motocycliste qui est tombé et a perdu connaissance.

Le conducteur, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a provoqué son basculement. Il s’en est suivi alors une attaque par des badauds qui ont soutiré du carburant, entrainant ainsi un déversement. Il a alors mis en œuvre toutes les procédures d’urgence apprises.

Il a notamment alerté les différents responsables de la sécurité, dont la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la police, pour gérer la crise. Les acteurs de la protection de l’environnement ont également été sollicités afin de s’assurer que la zone contaminée soit dépolluée correctement.

À l’issue de l’exercice, un débriefing a permis d’analyser la situation et d’établir les insuffisances constatées. Gustave Kaboré, Directeur des opérations chez Vivo Energy Burkina, a souligné qu’un accident ou un incident ne se prévoit pas. “Ce sont des choses qui arrivent à l’improviste, nous devons être à mesure de voir au-delà des scénarii bien travaillés, pour quelque chose qui arrive à l’improviste il s’agit de comment nous nous adaptons”, a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les véhicules de l’entreprise parcourent de longues distances, parfois loin des agglomérations où les services de secours ont difficilement accès. L’ingéniosité, la capacité et la coordination sont, selon lui, des atouts essentiels dans de telles circonstances.

Les différents services de secours et de sécurité présents ont formulé des observations lors du débriefing. Selon Gustave Kaboré, ces retours permettront de mieux prendre en charge les incidents à l’avenir. “Le plus important c’est l’action en prévention. Nous sommes engagés à Vivo Energy en tant que société citoyenne dans la prévention des prises en charge. Nous avons commencé cela depuis plus de 20 ans”, a-t-il ajouté.

Il a également précisé que l’entreprise met tout en œuvre pour professionnaliser ses conducteurs. “Nous utilisons des véhicules neufs avec des limites d’âge, et équipés de systèmes GPS et de caméras. Les conducteurs sont formés à des périodicités régulières pour respecter la limitation de vitesse que nous avons instaurée : En agglomération 30 Km/h et 70 Km/h hors agglomération. Notre plage horaire de conduite est de 06h à 18h00, car la nuit le risque est plus important”, a-t-il affirmé.

Le commissaire principal de police Hamado Tassambedo, commissaire central de la ville de Ouagadougou, a appelé la population à la prudence lors de situations réelles. Il a exhorté les citoyens à porter assistance aux blessés avant l’arrivée des secours.

“Mais d’éviter de siphonner du carburant parce qu’effectivement lorsqu’il y a le déversement des produits comme de l’essence, du gaz, du gasoil (…), on peut avoir départ du feu, on ne le souhaite pas mais vous allez voir que les conséquences deviennent très énormes”, a-t-il averti.

Les services de secours ont fait plusieurs observations pertinentes pour permettre à Vivo Energy d’améliorer la gestion d’un incident en cas de situation réelle.