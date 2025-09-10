Ouagadougou : Une brigade motorisée pour traquer le grand banditisme et renforcer la sécurité urbaine

publicite

La Police Nationale s’est dotée de sa toute première Brigade Motorisée de Sécurité et d’Intervention (BMSI). Le lancement officiel de ce dispositif est intervenu ce mercredi 10 septembre 2025, à l’arrondissement 4 de Ouagadougou.

Face à l’insécurité grandissante constatée dans la commune de Ouagadougou, la Police Nationale a pris les taureaux par les cornes. Elle a officiellement lancé sa première Brigade Motorisée de Sécurité et d’Intervention (BMSI).

Cette unité s’inscrit dans la vision d’assurer l’innovation stratégique et opérationnelle pour une sécurité au quotidien. Elle permettra ainsi à la police nationale de traquer et d’appréhender des délinquants opérant avec des engins à deux roues et de répondre de façons plus spécifiques l’incivisme routier en temps réel.

Pour le directeur général de la police nationale Thierry Dofizouho TUINA , les actions de la brigade motorisée de sécurité et d’intervention se résument en deux grands points, lutter contre le grand banditisme et de l’incivisme routier.

« Il s’agit donc pour nous d’accroitre les capacités de mobilité et les capacités de projections de la police nationale en milieu urbain afin de lutter contre la criminalité et donc avec le concept des motos ça permettra aux policiers d’aller très vite et de pouvoir par exemple appréhender les criminels qui commettent des actes et prennent la fuite en utilisant des moyens à deux roues.

En terme aussi de la sécurité soutière, ça permettra d’agir et d‘assurer une présence dissuasive. Donc c’est un ensemble de mesure, un ensemble d’actions qui seront donc menées afin de lutter contre la criminalité et de faire en sorte que la police soit dans la proximité et dans le quotidien » a-t-il affirmé.

Il a invité alors les populations à coopérer avec la police nationale afin d’éradiquer le grand banditisme dans la ville de Ouagadougou. « Ce que nous voulons avec la population, c’est de coopérer, c’est de nous donner des informations parce que vous êtes nos yeux sur le plan social et donc nous avons besoin que vous puissiez nous communiquer des informations et des renseignements.

Alors si vous voyez une situation qui vous semble spécifique il faut avertir la police et pour cela vous avez des numéros 1010, vous avez le 17 où vous pouvez nous contacter. C’est ce qu’on nous disons la coproduction de la sécurité. Il faut que le citoyen lui-même participe activement à la sécurité », a-t-il appelé.

Pour Salomon Kambou, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 4, cette unité sera un grand soulagement pour la population de Ouagadougou. « Cela permettra de renforcer davantage la sécurité de la population de l’arrondissement et de toute la ville de Ouagadougou », a-t-il reconnu.

Blaise NADEMBEGA (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

