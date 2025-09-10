Niger Air International : Le Niger prépare le décollage de sa nouvelle compagnie nationale

Le Niger s’apprête à franchir une étape décisive dans son histoire aérienne avec la création de Niger Air International, future compagnie nationale appelée à relier les régions du pays entre elles et à renforcer les connexions avec l’étranger.

Le projet, porté par l’État nigérien en partenariat avec des investisseurs privés, s’accompagne d’une coopération technique avec le Maroc, via Royal Air Maroc.

Les démarches administratives sont en cours pour obtenir le Certificat de Transporteur Aérien (CTA) et l’ensemble des documents réglementaires nécessaires au lancement des activités.

Désenclaver le Niger par les airs

Dans un pays où les routes restent parfois difficiles d’accès, notamment en saison des pluies, les autorités voient dans ce projet un outil stratégique de désenclavement. Niger Air International devrait améliorer la mobilité interne, développer de nouvelles liaisons vers l’Afrique et au-delà, et stimuler le commerce, le tourisme et les échanges culturels.

L’État nigérien entend conserver un rôle d’actionnaire principal, garantissant stabilité et orientation stratégique, tout en ouvrant le capital à des partenaires privés capables d’apporter expertise et financements.

Lire également 👉Niger : L'hymne de l'AES officiellement exécuté au Palais présidentiel

Pour renforcer les bases de cette nouvelle aventure, Niamey s’appuie sur l’expertise de Royal Air Maroc (RAM). La compagnie marocaine, forte d’une expérience reconnue en matière de gestion opérationnelle et commerciale, pourrait devenir un partenaire clé dans la formation du personnel et l’organisation des futures lignes aériennes.

Un comité spécial a été mis en place afin de superviser le processus et de s’assurer que toutes les étapes, du financement à la certification, soient menées à bien dans les délais.

Source : La Nouvelle tribune

