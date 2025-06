Niger : L’hymne de l’AES officiellement exécuté au Palais présidentiel

publicite

Le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, Président de la République du Niger, Chef de l’État, a présidé, ce lundi 09 juin 2025 la cérémonie officielle de l’exécution de l’hymne de la Confédération de l’AES. Cette cérémonie officielle d’exécution de l’hymne de l’AES se tient simultanément au Burkina Faso et au Mali.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, des membres du CNSP, des membres du Gouvernement, du Président du Conseil Consultatif pour la Refondation, des responsables des Institutions de la République, des Conseillers à la Présidence et à la Primature, des hauts responsables militaires, du Gouverneur de la Région de Niamey, des Corps Diplomatiques accrédités au Niger notamment les Ambassadeurs du Mali et du Burkina Faso au Niger, du Comité National du Niger ayant participé à l’élaboration de l’Hymne de l’AES avec les autres Comités du Mali et du Burkina Faso et des Acteurs de la Société Civile.

Source : Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP)