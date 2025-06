Coopération : Le Japon offre du matériel roulant et informatique au CAPES

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le gouvernement japonais à travers son ambassade au Burkina Faso a offert du matériel roulant et informatique au Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES), ce lundi 9 juin 2025, à Ouagadougou.

Le pays du soleil levant via son ambassade au pays des Hommes intègres apporte un soutien en matériel roulant et informatique au Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES).

Il s’agit notamment de 4 voitures (01 Toyota Fortuner, 01 Toyota Hilux, 02 Toyota Corolla). Quant au matériel informatique, il est composé d’ordinateurs, de scanners de production, d’imprimantes et d’onduleurs, entre autres. Le coût global de ce don s’élève à 158 200 000 FCFA.

Selon le directeur exécutif du CAPES, Victor Sanou, ce matériel vient répondre à un besoin réel et crucial pour le bon fonctionnement du centre.

«En tant qu’institution de recherche et d’appui aux politiques publiques, disposer d’un matériel de qualité est indispensable pour renforcer notre capacité opérationnelle, améliorer notre mobilité sur le terrain, et faciliter la collecte, le traitement et l’analyse de données, dans un contexte de plus en plus exigeant», a-t-il confié.

Également, il a mentionné que ce geste témoigne de la vitalité de la coopération entre le Japon et le Burkina, mais aussi de la reconnaissance du rôle stratégique que jouent les centres de recherche dans la construction de politiques publiques efficaces et inclusives.

«Votre soutien illustre l’importance que vous accordez au renforcement des capacités des institutions de recherche et d’analyse stratégique en Afrique. Nous prenons l’engagement d’utiliser ce matériel avec rigueur, efficacité et transparence, dans le seul but de renforcer la mission du CAPES au service du développement durable de notre pays», a-t-il promis.

Hideya Sato, chargé d’affaires à l’ambassade du Japon au Burkina Faso a félicité le gouvernement burkinabè qui, malgré la situation sécuritaire et humanitaire difficile n’a pas perdu de vue l’aspect du développement.

«Dans cet élan, le CAPES devient un maillon du développement économique. Mais très souvent comme le rappellent les autorités de la transition, le défi majeur reste celui de la logistique. C’est dans ce sens que le Japon voudrait apporter sa modeste contribution afin d’améliorer la performance et de renforcer les capacités de CAPES», a-t-il relevé.

Il a informé que c’est sur le fonds de contrepartie du Japon issu des dons alimentaires que l’achat de ce matériel a été possible. «Il est de 158 200 000 et ça a permis l’acquisition d’équipements informatiques, des matériels de bureau ainsi que des matériels roulants.

Il est surtout perçu comme un soutien à l’État burkinabè et un symbole d’amitié et de solidarité au peuple burkinabè dans un contexte économique difficile. Je souhaite que ce matériel contribue au développement économique et social du pays », a-t-il conclu.