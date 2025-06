Togo : Des artistes musiciens appellent le pouvoir à écouter le peuple

publicite

Dans un climat politique tendu, marqué par la répression des manifestations et l’arrestation de plusieurs figures de la société civile, un collectif de 15 artistes togolais a publié le samedi 7 juin 2025 une chanson engagée, intitulée “NTIFAFA” qui veut dire “Paix” en langue ewé.

Cette collaboration artistique se veut un appel à la paix, à l’écoute et à la reconnaissance de la souffrance du peuple togolais. Elle est portée par des figures majeures de la scène urbaine comme Sethlo, Mic Flammez, Lolkat, Coni Gangster, Koffi Wisen, Anodaboy, Talakaka, Black Manu, Manu Koraman, Yaka Crazy, Writing, Viqtorioz, Joachim Migos, Lekid28 et Weeda.

Pour ces chanteurs, c’est à travers l’art qu’il devient possible de traduire les douleurs d’une jeunesse confrontée au chômage, à l’exclusion et à la peur de s’exprimer. Et c’est ce qui justifie le refrain, chanté en ewé, de NTIFAFA en ces termes : « Nous avons besoin de nous exprimer, mais on ne peut pas parler. Car nous n’avons pas de pouvoir, car nous sommes pauvres, car nous ne sommes pas forts ».

La chanson “NTIFAFA” sort alors que le Togo traverse une période de vives tensions. Ces dernières semaines, plusieurs militants ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations dénonçant la précarité et le durcissement du pouvoir autour du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Source : icilome.com