Montée des couleurs au Palais présidentiel : « Le Sahel benkan » retentit à Koulouba pour la première fois !

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce lundi 9 juin 2025 au palais de Koulouba, la cérémonie de montée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération des États du Sahel (AES) avec exécution, pour la première fois, de l’hymne de l’AES « Sahel benkan » (terme bamanakan qui signifie « l’entente du Sahel »).

Magistralement exécuté par l’escadron musique du Groupement d’escorte et d’honneur, l’hymne de l’AES, en trois couplets, rend hommage au passé héroïque du peuple du Sahel, magnifie l’intrépidité de ses fils et filles, loue leurs prouesses avant d’envisager un avenir radieux pour cet espace géographique au cœur de l’Afrique de l’Ouest.

A cette occasion, le Chef de l’État a livré un message dans lequel il a dénoncé les manœuvres souterraines des impérialistes qui tentent toujours de saper l’union au sein de l’AES. Convaincu que le Sahel sortira plus fort que jamais de cette guerre qui lui a été imposée, le Président du Faso invite particulièrement tous les Burkinabè à redoubler d’efforts en faisant preuve de courage, de résilience et d’intégrité pour le bonheur du Burkina Faso et de la Confédération AES.

A noter également, la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des présidents d’institutions à ce cérémonial de montée des couleurs à la Présidence du Faso. L’intégralité de la prise de parole du Capitaine Ibrahim TRAORÉ vous sera proposée ce soir à 20 heures au journal télévisé sur la RTB.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso