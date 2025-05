Togo : Faure Gnassingbé prête serment comme président du Conseil des ministres

publicite

Au Togo, l’ère de la Ve République a été officiellement ouverte après la prestation de serment de Faure Gnassingbé pour le poste de président du Conseil des Ministres. Cet événement s’est tenu le samedi 3 mai 2025 à Lomé, la capitale.

Le changement de Constitution intervenu au Togo en 2024, confère au président du Conseil des Ministres, l’ex-chef de l’Etat Faure Gnassingbé, l’essentiel du pouvoir exécutif alors que le nouveau Président de la République est purement honorifique.

Faure Gnassingbé, 59 ans, la main droite levée devant un pupitre sur lequel est posé le livre de la Constitution et devant les sept membres de la Cour constitutionnelle, a prononcé la formule du serment de l’article 47 de la Constitution togolaise. Pendant ce temps, à l’extérieur, devant la présidence, des partisans du pouvoir brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres « Le Togo est fort avec Faure ».

Cette cérémonie de prestation de serment s’est terminée par un défilé militaire et 21 coups de canon. Faure Gnassingbé, dont le quatrième mandat devait prendre fin ce samedi 3 mai, occupe désormais la plus haute fonction du pouvoir exécutif du Togo et reste le chef suprême des armées.

Pour l’opposition et une partie de la société civile, cette nouvelle Constitution est le fait d’une forfaiture pour une « une confiscation du pouvoir […] au mépris de la souveraineté du peuple ». Elles interprètent ce changement constitutionnel comme une parade vu que le régime du Président Faure Gnassingbé n’avait plus la possibilité de se représenter pour un mandat de cinq ans. Désormais, il peut rester à la tête de l’État sans limitation de temps.

Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 soit 20 ans à la suite du décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui lui-même a dirigé le Togo pendant 38 ans.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

