Journée internationale de la sage-femme 2025 : Le message du ministre de la santé

Ceci est le message du Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, à l’occasion de la Journée internationale de la sage-femme 2025.

La Journée internationale de la sage-femme, célébrée chaque année le 5 mai depuis 1991, est une occasion privilégiée de reconnaître et de saluer la contribution inestimable des sage-femmes à la réduction de la mortalité maternelle et à l’amélioration de la santé des femmes et des communautés.

Cette journée est organisée par les Associations nationales de sage-femmes, la Confédération internationale des sage-femmes et les Agences des Nations Unies. En 2025, nous célébrons cette journée sous le thème : « Sage-femme : indispensable dans chaque crise ».

Ce thème souligne l’importance cruciale des sage-femmes, en particulier dans la région du Sahel et dans les contextes de crise. Les sage-femmes sont souvent les premières et les seules à prodiguer des soins vitaux aux femmes et aux nouveau-nés lors d’une crise, qu’elle soit due à une catastrophe naturelle ou à un conflit et à atteindre les femmes enceintes dans les zones qui sont d’accès difficile.

Le déploiement de sage-femmes est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les décès maternels et néonatals, de garantir l’accès à la santé sexuelle et génésique, y compris le planning familial et de répondre aux violences sexuelles et sexistes, qui augmentent en période de crise. Les sage-femmes jouent donc un rôle essentiel en accompagnant les femmes tout au long de leur grossesse, lors de l’accouchement et pendant la période postnatale. Il est important de noter que près de trois femmes sur quatre suivies pendant leur grossesse le sont par une sage-femme.

Chères sage-femmes,

À l’occasion de la Journée internationale des sage-femmes, je tiens à saluer, à travers ce message, votre dévouement et votre engagement exceptionnel dans la prise en charge des femmes et des nouveau-nés malgré des conditions de travail souvent difficiles. Votre rôle est essentiel pour la santé et le bien-être de nos communautés surtout en ce moment marqué par le défi sécuritaire. Vous méritez notre reconnaissance et notre respect.

Le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de la Santé et avec l’appui de ses partenaires, est pleinement engagé à vos côtés pour assurer la santé et le bien-être des femmes, des adolescentes et des nouveau-nés. Des efforts sont déployés chaque année pour recruter des sage-femmes en vue de répondre aux besoins croissants en ressources humaines. Le Gouvernement continue de construire des formations sanitaires et de les équiper afin de rapprocher les services des populations et d’améliorer la qualité des conditions de travail. Des formations de qualité sont offertes aussi bien à la formation initiale qu’en cours d’emploi pour renforcer les compétences des sage-femmes. Pour lever la barrière financière pour l’accès aux soins de santé, le Gouvernement poursuit des réformes pour renforcer les mesures de gratuité des soins offerts aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans.

Chères sage-femmes,

L’avenir que nous voulons est un avenir où les sage-femmes jouent pleinement leur rôle :

assurer des accouchements sans danger,

promouvoir un sain espacement des naissances,

protéger la santé et les droits des femmes et des filles.

En ces temps de crise sécuritaire, je vous encourage à être des modèles et des soutiens indéfectibles pour les communautés dans lesquelles vous travaillez. Votre rôle est plus crucial que jamais.

Je vous souhaite une excellente célébration de la Journée internationale de la sage-femme 2025.

Que Dieu bénisse et protège le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.

Le Ministre de la Santé

Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou

Officier de l’Ordre de l’Étalon

