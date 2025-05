Communiqué | Comment s’inscrire sur Melbet en Côte d’Ivoire : Tutoriel complet pour 2025

publicite

Plus que jamais, MelBet occupe une place de choix dans le paysage ludique de la Côte d’Ivoire. Avec les meilleurs jeux de casino et un large marché de sports, la plateforme s’élève au-dessus de la concurrence. Cependant, l’aventure sur ce bookmaker démarre par l’inscription, une étape cruciale à aborder avec minutie. Le tutoriel complet de la procédure d’enregistrement sur MelBet CI est à lire dans les prochaines lignes.

Les préalables requis pour une inscription aboutie sur MelBet Côte d’Ivoire

Certains préalables sont nécessaires pour que vous puissiez vous inscrire sans problème sur MelBet CI. Le premier point important est la disponibilité pour l’utilisateur d’un compte Gmail valide en sa possession. En marge d’une adresse e-mail Google fonctionnelle, une MelBet inscription Côte d’Ivoire peut nécessiter la saisie d’un contact valide.

Un numéro de téléphone ivoirien est requis pour retirer plus tard vos gains. Un contact valide en Côte d’Ivoire facilitera le dépôt d’argent et le retrait sur votre compte après l’inscription. Le choix d’une même méthode de paiement aussi bien pour la recharge que le retrait d’espèces est essentiel. Cela vous évite des situations désobligeantes plus tard. Enfin, la disponibilité d’une pièce d’identité ou d’un passeport en cours de validité est cruciale pour l’authentification de votre compte.

Inscription en un clic : méthode rapide pour les utilisateurs pressés

L’inscription sur MelBet CI via le mode en un clic est une procédure simple qui ne dure que quelques secondes :

Appuyez sur l’onglet Inscription sur la page d’hôte du site officiel et choisissez le mode en un clic. Sélectionnez la Côte d’Ivoire dans le champ réservé au pays. Choisissez dans le champ relatif à la devise la monnaie XOF. Sélectionnez le bonus pour le sport, le bonus casino ou l’option Rejeter. Tapez un code promo en cours de validité si vous en possédez un et finalisez avec le bouton S’inscrire.

Sur l’image du captcha, sélectionnez dans l’ordre les éléments du captcha et cliquez sur Envoyer. Sauvegardez l’ID et le mot de passe apparus à l’écran pour une prochaine connexion.

Inscription par téléphone : la méthode standard pour s’enregistrer sur MelBet

Grâce au lien URL du site officiel de MelBet, ouvrez la page d’inscription du bookmaker et inscrivez en moins d’une minute :

Entrez un numéro de téléphone valide en Côte d’Ivoire et appuyez sur Envoyer un SMS. Récupérez le code envoyé et entrez-le dans l’encart réservé. Sélectionnez dans le champ des devises la monnaie XOF et terminez la procédure par le bouton S’inscrire.

Si vous ne choisissez aucun bonus, c’est le bonus pour le sport qui est sélectionné par défaut. Vérifiez le captcha et obtenez les identifiants de votre compte.

Inscription par e-mail : une option sécurisée pour créer son compte

L’inscription sur MelBet CI par e-mail s’effectue en trois étapes essentielles :

Étape numéro 1/3 : Entrez votre adresse e-mail valide ( en effet préférez un compte Gmail) pour éviter tout problème, et appuyez sur Suivant. Étape numéro 2/3 : Cliquez sur le pays et choisissez la Côte d’Ivoire. Faites de même pour le champ du contact téléphonique et renseignez votre numéro de téléphone. Appuyez sur Suivant pour passer à la dernière étape. Étape 3/3 : Sélectionnez la devise XOF dans le champ requis. Fournissez un mot de passe personnel ou utilisez un gestionnaire de mots pour suggérer un mot de passe fort difficile à détecter. Enfin, validez l’inscription par le bouton S’inscrire. Renseignez un code bonus si vous en possédez un évidemment et sélectionnez le type de bonus qui s’applique.

Ordonnez les éléments du captcha et obtenez vos identifiants de connexion.

Inscription par les réseaux sociaux et les messageries : méthode innovante

Vous pouvez vous enregistrer sur MelBet Côte d’Ivoire via l’option des réseaux sociaux et messageries :

Choisissez entre Google, Telegram ou X pour commencer le processus. Sélectionnez la Côte d’Ivoire et la devise XOF puis finalisez via le bouton S’inscrire. Sur l’interface di réseau social choisi, renseignez les informations de connexion et validez. Obtenez vos coordonnées de compte envoyés automatiquement à l’écran.

Dans votre compte, accédez à l’option de recharge pour faire votre premier dépôt et profiter des bonus et des promotions compétitives MelBet.

Inscription via l’application MelBet mobile

Les utilisateurs peuvent s’enregistrer sur la plateforme mobile du bookmaker. Pour cela, les Ivoiriens peuvent procéder comme suit :

Au préalable, effectuez le téléchargement de MelBet via l’APK puis installez l’application. Au lancement de l’application, appuyez Inscription sur la page d’accueil. Sélectionnez le mode d’inscription selon vos besoins. En fonction du choix opéré, remplissez les champs et finalisez l’enregistrement avec le bouton S’inscrire.

Le processus de vérification du compte créé (KYC)

Après l’inscription, la vérification est une étape cruciale pour être autorisé à faire des retraits sur votre compte. Le plus souvent, l’authentification de votre compte doit précéder le premier dépôt. Dans cette optique, voici les documents acceptés pour la vérification de compte :

Une carte d’identité recto-verso en cours de validité. Un passeport encore en cours de validité. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Depuis votre compte, téléversez ces documents et faites-les parvenir à l’équipe de MelBet. Faites un selfie avec votre pièce d’identité et envoyez. De manière générale, recevez une notification de la réussite ou de l’échec de la vérification sous 48 heures maximum.

Quelques erreurs préjudiciables à votre compte à éviter à tout prix

Si vous détenez déjà un compte sur MelBet, évitez d’en créer d’autres car le multi-comptes consacre le bannissement de votre compte principal. Plusieurs utilisateurs ont perdu ainsi leurs comptes et les sommes d’argent que ces derniers contenaient. En outre, les fausses informations fournies sont repérées lors de la vérification.

En conséquence, les comptes concernés peuvent être bloqués pour les retraits de gains. Par ailleurs, sans la vérification de votre compte, évitez de parier de gros montants. En cas de gain, votre compte peut être inéligible au retrait. Enfin, évitez de changer la devise préalablement sélectionnée lors de l’inscription après la création du compte.

