Larry Ellison devient l’homme le plus riche du monde

Le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, a détrôné Elon Musk en tête du classement des plus grandes fortunes mondiales, ce mercredi 10 septembre 2025. Selon l’indice Bloomberg Billionaires, sa richesse atteint 393 milliards de dollars, contre 385 milliards pour Musk.

Cette ascension fulgurante est due à la hausse spectaculaire de 43 % du cours de l’action Oracle, après la publication de solides résultats financiers et l’annonce de nouveaux contrats stratégiques. Cette progression a ajouté 101 milliards de dollars à la fortune personnelle d’Ellison en une seule journée.

Lire également👉Classement « Bloomberg » 2015 : Bill Gates reste première fortune mondiale

Âgé de 81 ans, Ellison détient 40 % d’Oracle, entreprise de logiciels et bases de données qu’il a cofondée en 1977. Outre ses parts dans l’entreprise, il possède un portefeuille immobilier impressionnant, allant de plusieurs propriétés à Malibu à 98 % de l’île hawaïenne de Lanai.

Le duel reste serré avec Elon Musk, qui pourrait reprendre rapidement la première place grâce à ses projets ambitieux chez Tesla et SpaceX.

Source : BFMTV

