Burkina 24 a une nouvelle Directrice Générale : Madame ZONON/KABORE Fatimata Farida
publiciteCOMMUNIQUÉE Nomination DG Farida Kaboré
Lire aussi 👉🏿Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) félicite Burkina 24
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !