« Ça fait vraiment plaisir de jouer à domicile après 4 ans » (Hervé Koffi)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Hervé Koffi s'est dit heureux de rejouer au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Photo: Studio Yafa.
Hervé Koffi n’a encaissé aucun but pour son retour au Stade du 4 Août de Ouagadougou lors de la rencontre qui a opposé le Burkina Faso à l’Égypte le 9 septembre 2025, à l’occasion de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« D’abord, j’aimerais bien remercier tous les supporters qui ont effectué des placements ici pour nous soutenir et ceux aussi qui ont donné leurs postes à la télévision et qui nous ont soutenu aussi. Ça fait vraiment plaisir de jouer à domicile après 4 ans. Ça fait vraiment plaisir et avec l’ambiance qui a régné dans ce stade, c’était vraiment magnifique », s’est exprimé Hervé Koffi en sortie de la zone mixte après le match nul (0-0) entre le Burkina Faso et l’Egypte.

Hervé Koffi était bien là lorsque les Étalons du Burkina Faso disputait leur dernière rencontre au Stade du 4 Août de Ouagadougou face au Soudan du Sud (1-0).

Le match nul n’arrange pas les Étalons qui avaient besoin de victoire pour se rapprocher des Pharaons d’Egypte. Une déception pour Hervé Koffi.

« Il y a un peu de déception, mais c’est le football. Il reste encore 2 matchs, donc 6 points à aller chercher et on va essayer de récupérer le plus vite possible. Il y a d’autres qui jouent déjà ce week-end en championnat et on va continuer à travailler pour se préparer pour les prochains matchs à venir », espère Hervé Koffi.

Hervé Koffi qui vient de s’engager en prêt avec Angers SCO où il espère reprendre sa place en attendant le mois d’octobre prochain pour affronter l’Ethiopie à Ouagadougou.

