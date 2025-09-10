« Je suis quand même fier de l’équipe » (Bertrand Traoré) après Burkina Vs Égypte

publicite

0 Partages Partager Twitter

Bertrand Traoré a salué la « magnifique » ambiance qui a prévalu au Stade du 4-Août de Ouagadougou lors de la rencontre entre le Burkina Faso et l’Égypte le mardi 9 septembre 2025, même si les Étalons n’ont pas remporté les trois points.

« Magnifique, ça nous a manqué. C’était un plaisir de revenir ce soir et de voir le public du stade du 4 août. Dommage qu’on n’ait pas pu offrir les 3 points ce soir. Je pense qu’on s’est bien battus. Je suis quand même fier de l’équipe », salue Bertrand Traoré après Burkina Faso # Égypte (0-0).

L’objectif des Étalons devant leur public étaient la victoire pour garder une bonne chance de qualifications lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires.

Continuer de travailler

Cependant, le capitaine des Etalons ne compte rien lâcher : « On va continuer à travailler. Il reste 6 points à prendre. On va aller prendre ces 6 points en octobre et on verra ce qu’il va se passer ». Après ce nul, l’Égypte n’a besoin que d’une victoire pour assurer la qualification car seuls les premiers de chaque poule sont directement qualifiés.

Mais Bertrand Traoré, cela ne change en rien les ambitions de qualifications. « C’est toujours pareil. De toute façon, ce soir, c’est l’Egypte qui avait la pression. C’est eux qui avaient la pression. C’est eux qui avaient cinq points d’avance sur nous. Nous on essaie de faire carton plein. On essaie de faire le plein et en octobre on verra sur on peut faire le carton plein pour chercher cette qualification », promet Bertrand Traoré.

Les quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires disputeront un mini-tournoi pour désigner un barragiste. Ce dernier affrontera une autre équipe hors d’Afrique pour désigner le 10e qualifié. En octobre, le Burkina Faso affronter la Sierra Leone puis l’Ethiopie à Ouagadougou.