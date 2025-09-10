Gabon : La direction des banques et microfinances désormais réservée aux nationaux

Le Conseil des ministres du 8 septembre 2025 a acté une décision majeure qui va transformer la gouvernance du secteur financier gabonais. Désormais, les banques, les établissements financiers et les structures de microfinance opérant au Gabon devront être obligatoirement dirigés par des Gabonais. Cette mesure vise à mettre fin à la prédominance des expatriés aux postes de direction et à confier les rênes du secteur aux nationaux.

Cette nouvelle orientation politique s’inscrit dans une logique affirmée de souveraineté économique. Les autorités gabonaises estiment que la dépendance à l’égard de dirigeants étrangers a pu entraîner des pratiques de gestion déconnectées des priorités nationales, et aurait même pu aggraver la crise des créances douteuses qui affecte le secteur. En plaçant des Gabonais au cœur de la gouvernance, le gouvernement entend restaurer la confiance et donner un visage plus patriotique au système bancaire.

Toutefois, la mesure n’exclut pas totalement la présence d’expatriés dans des rôles stratégiques. Le texte prévoit que des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Comité national économique et financier (CNEF). Cette flexibilité est maintenue pour les situations où l’expertise locale ne suffirait pas encore à répondre à des besoins techniques ou stratégiques spécifiques.

L’exclusivité accordée aux Gabonais pour diriger ces établissements financiers traduit une volonté claire de reprendre en main les centres névralgiques de décision du pays.

Source : Sika Finance

