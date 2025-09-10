Stade du 4-Août de Ouagadougou : « Le public a été un atout pour nous » (Cyriaque Irié)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Comme beaucoup d’autres joueurs de l’équipe nationale, Cyriaque Irié Kalou a disputé son premier match au Stade du 4-Août de Ouagadougou face à l’Égypte à la faveur de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match qui restera gravé dans la mémoire du joueur.

Cela faisait quatre ans que les Étalons n’avaient plus disputé de match au Stade du 4-Août de Ouagadougou après la victoire (1-0) face au Soudan du Sud, joué à huis clos.

« Vraiment c’était exceptionnel et nous sommes vraiment contents. Une première pour moi au 4-Août, je peux dire que j’étais vraiment surpris du public. Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement content de ma première fois ici et je pense que les prochains matchs, on va tout faire pour pouvoir gagner les matchs », salue Cyriaque Irié Kalou.

Une fierté de jouer à Ouagadougou

Les Étalons seront de retour au mois d’octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou face à l’Ethiopie pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Pour une équipe qui n’a pas joué depuis longtemps au Stade du 4-Août de Ouagadougou, la présence du public aurait pu être une pression pour les Étalons. Mais ce n’était pas le cas pour l’attaquant burkinabè, remplacé à la 73e minute.

« Je pense que ça a été un atout, même l’hymne national, ça m’a touché, ça m’a fait chaud au cœur et j’étais vraiment fier. C’est un rêve qui se réalise, j’ai toujours vu mes grands frères jouer et je suis très content d’avoir joué ici. C’est un rêve qui se réalise », se réjouit Cyriaque.

Le prochain match des Étalons du Burkina Faso au Stade du 4 Août de Ouagadougou est prévu le 13 octobre prochain.