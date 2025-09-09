Éliminatoires Coupe du monde 2026 : Pour son grand retour, le Stade du 4-Août accueille un nul (0-0) entre Étalons et Pharaons

Les Etalons du Burkina Faso ont fait match nul (0-0) contre les Pharaons d’Egypte à l’occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 jouée ce mardi 9 septembre 2025. Ce match nul permet aux Égyptiens de garder la tête de leur groupe.

Quatre ans après leur dernière sortie dans un Stade du 4-Août rénové, les Étalons retrouvaient enfin leur public à l’occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En face, un adversaire redoutable à savoir, les Pharaons d’Égypte, sextuples champions d’Afrique et actuels leaders du groupe A des qualifications.

Pour obtenir le billet qualificatif, les Etalons doivent à tout prix réduire l’écart en espérant un faux pas lors des deux prochaines journées. Le public était bien présent pour soutenir son onze national après la victoire face à Djibouti..

Dans ce match, la première alerte intervient après un quart d’heure de jeu. Sur une combinaison rapide entre Blati Touré et Cyriac Irie, Bertrand Traoré est lancé en profondeur. Le capitaine burkinabè tente de se projeter mais manque son contrôle au moment décisif. Les Égyptiens répliquent aussitôt. Mohamed Salah est trouvé sur son aile gauche, mais sans soutien, son action se termine en touche.

Le match gagne ensuite en intensité, marqué par plusieurs fautes burkinabè. Mohamed Zoungrana finit par écoper d’un carton jaune à la 37e minute. Malgré les tentatives, les deux équipes resteront à zéro but partout.

Les Étalons au contrôle

Au retour des vestiaires, les Étalons prennent davantage le contrôle du jeu. Ils monopolisent le ballon, tentent de construire et d’amener le danger, mais pèchent souvent dans la dernière passe. À la 50e minute, Bertrand Traoré déborde sur le côté, élimine son vis-à-vis et centre fort devant le but, sans trouver preneur.

Quelques instants plus tard, sur une contre-attaque éclair, Mohamed Salah sème la panique dans la défense burkinabè. Puis, l’attaquant de Liverpool sert son coéquipier Ossama Fissal (66e), qui catapulte le ballon au fond des filets. Mais le drapeau de l’arbitre assistant se lève aussitôt. Le hors-jeu est confirmé.

Brama Traoré procède alors à des ajustements. Josué Tiendrébéogo remplace Mohamed Zoungrana, puis Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo montent d’un cran. Derrière, Issa Kaboré, Steeve Yago et Saidou Simporé assurent la couverture. Un choix qui semble payer.

Les Étalons retrouvent leur force. A la 79e minute, sur un coup franc parfaitement exécuté par Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba s’élève et place une tête, mais le ballon frôle la transversale. Sept minutes plus tard, Dango Ouattara, esseulé dans la surface, manque à son tour sa reprise.

Les Pharaons se projettent une dernière fois avec Nabil Emad, lancé sur le côté droit, mais aucun Égyptien n’est à la réception de son centre. Dans les ultimes instants, le speaker du Stade du 4 Août, Paul Gasebogo, galvanise un public déjà debout, qui crie pour pousser son équipe. Malgré cette ferveur, le score ne bougera pas. Ce sera 0-0 au coup de sifflet final malgré les quatre minutes de temps additionnel. Les Etalons sont encore à cinq points des Pharaons d’Egypte.

Il reste encore deux matchs à disputer pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Au mois d’octobre, le Burkina Faso sera face à l’Éthiopie et à la Sierra Leone. L’Égypte joue contre Djibouti et la Guinée Bissau.