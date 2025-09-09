Faso Mêbo Kaya : Le Groupe COGEB International SA fait don de granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA

Le Groupe COGEB International SA, à travers sa filiale Afrique carrière, a une fois de plus manifesté son patriotisme en faisant don de granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. La remise symbolique est intervenue ce mardi 9 septembre 2025 sur le site de l’initiative présidentielle de Kaya. 

Le Groupe COGEB International SA, à travers sa filiale Afrique carrière, a réitéré son patriotisme et son engagement à l’édification du Burkina Faso en contribuant à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

En effet, après un premier don de 35 millions de francs CFA pour le compte de l’initiative présidentielle Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso, l’entreprise citoyenne a remis du granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA. Cette fois, pour le compte de l’initiative présidentielle Faso Mêbo de Kaya.

Selon Hamadé Ouédraogo, Conseiller du Président du Directoire du Groupe COGEB International SA, cet autre don est encore une réponse à l’appel du Capitaine Ibrahim Traoré

Hamadé Ouédraogo, Conseiller du Président du Directoire du Groupe COGEB International SA, a fait comprendre que le groupe ne pouvait rester en retrait de la dynamique de construction enclenchée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

« COGEB est une entreprise citoyenne. Face à ce qui est en train de se construire au Burkina Faso sous l’initiative du Chef de l’État, COGEB est un groupe qui a décidé de ne pas rester en retrait et à venir participer à cette œuvre de construction. Nous avons décidé de venir à Kaya pour donner du granulat à savoir des graviers et du sable de carrière », a-t-il déclaré.

Il a aussi lancé un appel à tous, particuliers et entreprises, à même de répondre à l’appel du Président du Faso, de ne pas hésiter. Car pour lui, personne d’autre que nous ne va construire notre pays.

Solange Kima/Minougou, PDS de la commune de Kaya, a invité à faire de l’initiative présidentielle Faso Mêbo une réalité dans sa commune

Ce don, foi de Solange Kima/Minougou, Préfet-Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kaya, va venir soulager la cellule de Faso Mêbo à Kaya. Elle a alors dit toute sa gratitude au donateur en invitant d’autres à emboîter son pas.

« Nous disons merci à COGEB pour cet accompagnement et profitons de l’occasion inviter toutes les entreprises citoyennes qui interviennent dans la commune de Kaya de penser à répondre à l’appel du Président du Faso en nous accompagnant avec tout ce qu’ils ont pour la réussite de cette initiative dans notre commune », a-t-elle lancé.

A travers sa filiale Afrique carrière, le Groupe COGEB International SA participe à la construction de la commune de Kaya.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

