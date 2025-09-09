Faso Mêbo Kaya : Le Groupe COGEB International SA fait don de granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Groupe COGEB International SA, à travers sa filiale Afrique carrière, a une fois de plus manifesté son patriotisme en faisant don de granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. La remise symbolique est intervenue ce mardi 9 septembre 2025 sur le site de l’initiative présidentielle de Kaya.

Le Groupe COGEB International SA, à travers sa filiale Afrique carrière, a réitéré son patriotisme et son engagement à l’édification du Burkina Faso en contribuant à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

En effet, après un premier don de 35 millions de francs CFA pour le compte de l’initiative présidentielle Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso, l’entreprise citoyenne a remis du granulat d’une valeur de plus de 10 000 000 F CFA. Cette fois, pour le compte de l’initiative présidentielle Faso Mêbo de Kaya.

Hamadé Ouédraogo, Conseiller du Président du Directoire du Groupe COGEB International SA, a fait comprendre que le groupe ne pouvait rester en retrait de la dynamique de construction enclenchée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

« COGEB est une entreprise citoyenne. Face à ce qui est en train de se construire au Burkina Faso sous l’initiative du Chef de l’État, COGEB est un groupe qui a décidé de ne pas rester en retrait et à venir participer à cette œuvre de construction. Nous avons décidé de venir à Kaya pour donner du granulat à savoir des graviers et du sable de carrière », a-t-il déclaré.

Il a aussi lancé un appel à tous, particuliers et entreprises, à même de répondre à l’appel du Président du Faso, de ne pas hésiter. Car pour lui, personne d’autre que nous ne va construire notre pays.

Ce don, foi de Solange Kima/Minougou, Préfet-Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kaya, va venir soulager la cellule de Faso Mêbo à Kaya. Elle a alors dit toute sa gratitude au donateur en invitant d’autres à emboîter son pas.

« Nous disons merci à COGEB pour cet accompagnement et profitons de l’occasion inviter toutes les entreprises citoyennes qui interviennent dans la commune de Kaya de penser à répondre à l’appel du Président du Faso en nous accompagnant avec tout ce qu’ils ont pour la réussite de cette initiative dans notre commune », a-t-elle lancé.

A travers sa filiale Afrique carrière, le Groupe COGEB International SA participe à la construction de la commune de Kaya.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24