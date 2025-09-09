L’Immersion patriotique 2025 se clôture : De nouveaux citoyens pour un Burkina Faso en Révolution

Le stade municipal de Ouagadougou a accueilli avec «grande ferveur patriotique» ce mardi 9 septembre 2025, la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique pour la province du Kadiogo. Après un mois de formation intensive, près de 20 000 jeunes bacheliers ont marqué la fin de cette phase pilote, de ce programme voulu par le gouvernement burkinabè.

En mai 2025, le gouvernement burkinabè, sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré, a institué par décret l’immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires.

L’objectif de cette initiative, dont la session 2025 a constitué la phase pilote pour les bacheliers, est de forger une nouvelle génération de citoyens en inculquant des valeurs civiques, de discipline et de patriotisme avant l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Ce mardi 9 septembre, au stade municipal de Ouagadougou, près de 20 000 jeunes de la province du Kadiogo ont célébré la fin de ce mois de formation intensive. La cérémonie, a débuté sous une pluie battante. Une scène symbolique qui n’a pas manqué de susciter l’enthousiasme des officiels.

Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, y a vu un signe de l’engagement des jeunes. «L’immersion, c’est l’action de plonger le lit dans de l’eau. Et si on n’avait pas cette pluie à la clôture, on pourrait s’inquiéter», a-t-il indiqué.

C’est dans cet esprit de renouveau que la représentante des immergés, Ouédraogo Wendkuuni Asatolia, a pris la parole. Saluant le leadership du Président Ibrahim Traoré, elle a reconnu que le programme, initialement perçu comme une contrainte, est devenu une source de fierté pour les participants.

«Nous l’affirmons aujourd’hui, Excellence, durant ces semaines, nous avons appris la discipline, la solidarité, le sens de la responsabilité et surtout la richesse du vivre-ensemble. Nous sommes désormais conscients que chaque génération a une mission. La nôtre est d’aimer mais aussi de défendre la Patrie, sans compromission, quel qu’en soit le prix», a-t-elle déclaré.

De son côté, le gouverneur Bassinga a rappelé l’objectif de cette initiative, qui est d’inculquer des valeurs civiques, patriotiques et de réflexes de défense de la patrie. Il a félicité les jeunes, les qualifiant de «timoniers d’une jeunesse, d’une génération plus patriote, plus engagée».

Il a également rendu hommage aux forces combattantes et aux victimes du terrorisme, soulignant que ce programme contribue à la reconquête du territoire.

Le ministre d’État en charge de la Défense s’est dit ravi du résultat obtenu, qui va au-delà des attentes. Il a salué l’émergence d’une «jeunesse nouvelle, patriote, consciente, résolument engagée pour travailler au profit de sa patrie».

Dit-il, le programme est appelé à devenir une composante permanente du cursus des bacheliers, avec l’espoir qu’il donnera une jeunesse prête pour le triomphe des idéaux de la révolution populaire et progressiste.

La fin de l’immersion n’est pas une fin en soi, mais le début d’un engagement. Les jeunes s’engagent à être des bâtisseurs, à rejeter la corruption et à porter les valeurs de paix et de responsabilité citoyenne. «Si l’immersion Patriotique n’existait pas, il fallait la créer», a-t-il déclaré Ouédraogo Wendkuuni Asatolia.

Akim KY

Burkina 24