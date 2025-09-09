Le Général Célestin Simporé ravi de la première promotion d’immersion patriotique 2025

publicite

Le Ministre d’Etat, ministre de la défense, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de l’enseignement secondaire ont rendu visite aux immergés du lycée Vénégré de Ouagadougou, le lundi 8 septembre 2025.

Les 593 élèves immergés au sein du lycée Vénégré, dont 294 filles et 299 garçons, ont reçu la visite des Ministres de la défense, des affaires étrangères et de l’enseignement secondaire.

Lors de cette rencontre, le ministre d’Etat en charge de la défense, le général Célestin Simporé, a félicité les jeunes bacheliers et les a encouragés à appliquer les valeurs de citoyenneté apprises lors de leur séjour dans leur quotidien.

Pendant son entretien avec les immergés, le ministre a insisté sur l’importance du devoir avant le droit. Il a appelé la jeunesse à être respectueuse, humble et solidaire. Aussi, il a exprimé sa joie face au produit des immergés qu’il avait en face de lui et a vu en eux les bâtisseurs du Burkina de demain.

« Nous sommes venus cet après-midi au Lycée Vénégré pour venir voir, toucher et sentir le produit de ce qui semblait, il y a peu de temps, impossible, mais qui s’est révélé être une réalité aujourd’hui.

Nous sommes ravis du produit que nous avons vu, nous sommes très émus et à la fois confiants que la jeunesse du Burkina va prendre en main la construction de son pays à travers ce que nous avons vu cet après-midi », a témoigné le ministre d’Etat.

Quant au ministre des affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, il a rappelé aux immergés la valeur ajoutée de cette immersion dans leurs parcours. « En venant ici, ce n’est pas seulement un voyage que vous avez fait, vous êtes allés à votre propre rencontre pour comprendre le sens de la patrie.

Les valeurs que vous avez intégrées ici, vous devrez les entretenir tout au long de votre carrière et de votre vie. L’immersion est une étape, mais elle doit se poursuivre chaque jour », a-t-il indiqué.

Nam Todara Ida, élève immergée de la session 2025, dit avoir pris conscience des valeurs que défend le Burkina Faso. « Cette immersion va beaucoup me servir, car j’ai pu prendre conscience des valeurs que défend mon pays. Et à travers ces engagements et ces notions que j’ai appris, je suis prête à m’engager sérieusement pour un Burkina Faso meilleur », s’est engagée Ida.

