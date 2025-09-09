Tournoi de la révélation Capitaine Ibrahim Traoré : Espoir FC vainqueur de la 4e édition

publicite

La 4e édition du tournoi de la Révélation Capitaine Ibrahim Traoré s’est achevée le dimanche 7 septembre 2025 dans le quartier de Rimkieta, à Ouagadougou. Pour cette finale, l’équipe Espoir FC a affronté celle d’ASEB. Au terme d’un match digne d’une finale, c’est Espoir FC qui l’a emporté sur un score de 2 buts à 0.

La relève sportive est un levier important pour le développement du sport en général et du football en particulier. Conscientes de cela, les autorités ont mis en place des mécanismes pour sa promotion, comme les Jeux nationaux de la relève sportive.

Cependant, ces initiatives ne peuvent suffire à elles seules, et le défi reste énorme, selon le président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo.

C’est pourquoi, en parallèle, des particuliers ont entrepris d’organiser des compétitions pour encourager cette promotion. C’est dans ce contexte que la 4e édition du tournoi de la Révélation Capitaine Ibrahim Traoré a été lancée. Elle a connu son épilogue le dimanche 7 septembre 2025.

Tenue sous le thème « s’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble ! », cette compétition a une fois de plus rappelé son objectif principal de préparer la relève du football burkinabè. Le tournoi a donc concerné la catégorie des U17, soit les enfants de moins de 17 ans.

Venu assister à la finale, le colonel-major Oumarou Sawadogo, parrain de la cérémonie, a souligné que cette initiative mérite d’être encouragée. Selon lui, elle fait la fierté de la fédération, dont l’objectif est de préparer la relève. Il a également insisté sur le fait que « la fédération, elle seule, ne peut pas tout faire. Il est donc nécessaire que des particuliers nous aident en organisant des compétitions ».

« Nous sommes très contents, ce soir nous avons célébré le football », a déclaré le promoteur Abdoulaye Sourgou. Il a ainsi exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à la réussite du tournoi.

Il a également souligné que le Burkina Faso a besoin de ce genre d’initiatives pour mettre en valeur les talents des jeunes catégories. Cela permettra aux « Burkinabè d’arrêter d’avoir des palpitations et qu’il faut aller chercher les joueurs », a-t-il ajouté.

Concernant les finalistes, le vainqueur, Espoir FC, est reparti avec la somme de 200 000 francs, des jeux de maillots, des médailles en or et le trophée. Quant à ASEB, deuxième du tournoi, il a remporté la somme de 100 000 francs, des jeux de maillots et des médailles d’argent. En rappel, le tournoi a connu la participation de 12 clubs, dont 10 affiliés à la Fédération burkinabè de football.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24