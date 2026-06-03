Bénin : Romuald Wadagni nomme Claudy Siar chargé de mission à la Culture

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a nommé ce mercredi 3 juin 2026 Claudy Siar au poste de chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin, rapporte la Nouvelle tribune.

Cette nomination marque l’entrée officielle de l’ancien animateur de radio au sein de l’appareil présidentiel béninois. Figure emblématique des médias francophones, Claudy Siar s’est notamment illustré à travers l’émission Couleurs Tropicales sur Radio France Internationale (RFI), qu’il a animée pendant plus de trois décennies. Il est également le fondateur de Tropiques FM.

Reconnu pour son engagement en faveur des cultures africaines et afro-caribéennes ainsi que pour ses prises de position panafricanistes, Claudy Siar hérite désormais d’une mission stratégique portant sur la promotion de la culture, le rayonnement médiatique et l’image du Bénin à l’échelle internationale.

Cette nomination intervient quelques jours seulement après sa naturalisation béninoise. Le 22 mai 2026, à Ouidah, l’animateur a officiellement reçu son certificat de nationalité béninoise ainsi que son passeport. À cette occasion, il a été reconnu comme membre de la lignée Zossoungbo, considérée comme l’une des familles fondatrices de la ville.

Lors de cette cérémonie symbolique, Claudy Siar s’est vu attribuer le prénom traditionnel « Kodjovi », avant de déclarer sur ses réseaux sociaux « Le Bénin m’a réparé ».