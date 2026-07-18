Innovation au Burkina Faso : Lancement de la 1ère édition du « Prix du Jeune Inventeur du Faso »

La première édition du « Prix du Jeune Inventeur du Faso » a été officiellement lancée ce samedi 18 juillet 2026 à Ouagadougou. Initiée par la chaîne de télévision privée BF1, cette compétition technologique inédite va réunir plus de 300 jeunes talents burkinabè durant huit mois.

Ce concours national a pour ambition principale de mettre en lumière les compétences et l’ingéniosité des jeunes créateurs du pays. En effet, l’initiative se fixe pour objectif de révéler le génie, l’audace ainsi que la créativité de la jeunesse du Burkina Faso.

Selon Issoufou Saré, directeur général de la chaîne BF1, le programme s’adresse spécifiquement aux jeunes de moins de 35 ans. Pour cette première édition, il a déjà attiré 302 participants venus de toutes les régions du pays. Par ailleurs, le directeur général a précisé que, contrairement aux émissions de divertissement classiques, ce projet se positionne comme un véritable incubateur télévisuel destiné à promouvoir l’innovation technologique.

« Au Burkina Faso, en ce qui concerne l’invention et la technologie, nous avons du potentiel, mais il n’est pas toujours connu. À travers ce projet, il s’agit de permettre non seulement à l’ensemble des Burkinabè, mais également à l’Afrique et au monde tout entier de voir un peu ce qui se fait sur le plan technologique. Nous avons dans les tiroirs de très bons projets, nous avons dans les maisons des jeunes qui font des choses merveilleuses et ce projet va être une plateforme pour les exposer », a-t-il justifié.

À long terme, l’objectif ultime de ce projet est de permettre aux ménages burkinabè d’adopter des solutions technologiques made in Burkina, capables d’être exportées à l’international. Pour y parvenir, le processus de sélection s’étalera sur une période de 6 à 8 mois. À l’issue des différentes phases de présélection, les cinq meilleurs inventeurs s’affronteront pour le titre.

Le vainqueur de la compétition remportera une enveloppe de 10 millions de FCFA. De plus, des prix intermédiaires seront décernés tout au long du parcours. Néanmoins, Issoufou Saré a tenu à rappeler que « ce n’est pas tant le prix financier, c’est beaucoup plus l’accompagnement » qui fait la valeur de ce concours.

Dans le but de guider et de départager les candidats, un comité scientifique composé d’experts a été mis en place. Ce dispositif bénéficie notamment de l’appui technique des ministères de l’enseignement et de l’économie numérique, garantissant ainsi la crédibilité du projet.

À cet effet, Seny Ganemtoré, membre de ce comité scientifique, a prodigué des conseils essentiels aux postulants pour maximiser leurs chances. Il s’agit notamment de présenter des prototypes fonctionnels pour démontrer la viabilité du projet ; chiffrer précisément les coûts de production et évaluer l’impact réel ; se concentrer sur des solutions réalisables dans un délai de douze mois ; faire preuve d’honnêteté concernant l’état d’avancement des recherches et privilégier le travail et la collaboration en équipe.

Enfin, il convient de noter que cette initiative a reçu un accueil très favorable de la part du ministère en charge de la transition digitale. Élise Kaba, chargée de mission de ce département ministériel, a félicité la direction de BF1 pour la création de ce cadre valorisant le talent et la capacité d’innovation locale. Pour conclure, elle a rappelé que cette initiative s’inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24