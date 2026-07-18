Chine – Burkina Faso : Un demi-siècle de coopération médicale célébré par un important don au CHU de Tengandogo

Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du déploiement de la mission médicale chinoise au Burkina Faso, la République populaire de Chine a remis, le vendredi 17 juillet 2026, du matériel médical de pointe d’une valeur de 32 millions de FCFA au CHU de Tengandogo.

1976-2026 : La République populaire de Chine et le Burkina Faso célèbrent 50 ans de coopération médicale et de partage d’expérience. À l’actif de cette collaboration, 240 médecins chinois ont servi et partagé leur expertise au Burkina Faso durant ces 50 ans.

De nombreuses vies ont ainsi été sauvées. Pour marquer cet anniversaire, la République populaire de Chine a offert du matériel médical au CHU de Tengandogo.

Ce matériel, selon le directeur général du CHU de Tengandogo, Li Somda, arrive à point nommé. «Il va considérable renforcer notre offre de soin et nous permettre de répondre avec plus d’efficacité aux urgences et aux besoins de nos combapatriotes», a-t-il affirmé.

Selon l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Deyong Zhao, son pays et le Burkina Faso entretiennent une coopération étroite et fructueuse dans le domaine de la santé.

Il a fait savoir que la Chine apporte un soutien de longue date au Burkina Faso, notamment à travers l’envoi d’équipes médicales, la construction d’infrastructures, la fourniture de matériel, le transfert de technologies ainsi que la formation du personnel.

«Cette année marque le 50e anniversaire de l’envoi des équipes médicales chinoises au Burkina Faso. À ce jour, 17 équipes médicales, avec plus de 200 médecins, ont apporté soins et réconforts aux populations burkinabè, illustrant par leurs actions concrètes la devise des équipes médicales chinoises : courage, dévouement, humanisme et solidarité internationale», a-t-il ajouté.

Toujours au titre des acquis de la coopération médicale entre la Chine et le Burkina Faso, le diplomate chinois a indiqué que le partenariat en chirurgie cardiaque entre le CHU de Tengandogo et le Premier Hôpital affilié de l’Université des sciences et technologies de Chine a permis la réalisation d’opérations cardiaques conjointes, de téléconsultations et de stages de formation en Chine au profit du personnel soignant burkinabè. Ce partenariat constitue désormais un projet phare de la coopération sanitaire entre les deux pays.

«Le mois dernier, la partie chinoise a signé avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) un accord sur le financement à hauteur de 3 millions de dollars américains de la mise en œuvre au Burkina Faso d’un projet de lutte contre le paludisme. Ce projet constitue un nouvel exemple de coopération Sud-Sud et contribuera aux efforts du Burkina Faso pour lutter contre le paludisme», a-t-il informé.

L’impact des différentes missions médicales sur le système de santé burkinabè est «indéniable», a affirmé le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou. «Vous n’êtes pas seulement des partenaires, vous êtes des frères d’armes dans notre combat pour le bien-être sanitaire», a-t-il soutenu.

Il a également indiqué que ce don de matériel médical matérialise le concept de communauté de santé Chine-Afrique. «Ces équipements modernes vont contribuer directement à renforcer le plateau technique du CHU Tengadogo. Ils permettront de réduire les délais de prise en charge et d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a engagé la direction générale du CHU de Tengandogo à veiller «scrupuleusement et de façon particulièrement méticuleuse» à la maintenance et à l’utilisation optimale du matériel.

En rappel, de 1976 à 2026, ce sont au total 17 missions médicales chinoises qui ont été déployées au Burkina Faso. Un panneau commémoratif en hommage aux médecins chinois a été dévoilé au CHU de Tengandogo.

W.S

Burkina24