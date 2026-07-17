Faso Foot : L’ex-international Hamidou Ouédraogo veut faire de la détection de talents une réalité durant un mois à Ouagadougou

Hamidou Ouédraogo, ancien international burkinabè, organise un camp de vacances de football d’un mois sur le terrain de l’ENAM, à travers sa structure Hamson Sport Management. L’initiative a été officiellement lancée le jeudi 16 juillet 2026. L’objectif, d’ici le 16 août 2026, est de détecter de jeunes talents tout en leur donnant l’opportunité d’être vus et recrutés pour faire carrière une chance que leurs devanciers disent ne pas avoir eue à leur époque. Le camp s’adresse à la tranche d’âge des 7 à 17 ans.

​Pendant la période des vacances, les jeunes se retrouvent souvent désoccupés et exposés à divers vices. Pour pallier cela, plusieurs initiatives, dont des camps de vacances, sont entreprises afin de les occuper sainement.

C’est dans cette dynamique que s’inscrivent des anciens internationaux à l’image de Hamidou Ouédraogo, qui a officiellement lancé son camp de vacances le jeudi 16 juillet 2026 à Ouagadougou.

L’initiative va durer un mois, à raison de quatre séances par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15 h 30 à 17 h GMT.

​Selon l’initiateur, en plus d’occuper sainement ces jeunes, il s’agit de leur donner l’occasion de parfaire leur talent tout en leur offrant la possibilité de percer dans le monde du sport et de réussir leur carrière. ​« Quand on revient pendant nos vacances, on voit dans les Maracaña beaucoup de talents qui n’arrivent pas à avoir d’accompagnement. Pourtant, avec le talent qu’on leur voit, s’ils reçoivent cet accompagnement, on est convaincu qu’ils peuvent aller loin. Parce qu’avoir du talent sans un bon encadrement, ce n’est pas évident », a-t-il d’emblée expliqué.

​De ce fait, ces enfants vont, au cours de ce mois, s’atteler à parfaire leur touche de balle afin de maximiser leurs chances lors des futurs recrutements. ​« Il s’agit d’un camp de vacances, mais c’est avant tout une détection de talents. Nous avons beaucoup voyagé et nous nous rendons compte que ce que nous pouvons faire pour ces gamins, c’est de leur trouver une porte de sortie.

Comme nous avons des contacts à l’extérieur, on a voulu miser sur cette détection pour mieux les aider. À notre époque, il fallait que l’on se batte tout seul. Aujourd’hui, nous avons du vécu et nous voulons leur éviter ce parcours difficile », a ajouté celui que l’on surnomme Hamson.

​Pour cette première édition, une trentaine de jeunes ont débuté le camp, en attendant les retardataires. Selon les organisateurs, l’effectif a volontairement été limité afin de garantir un meilleur suivi individuel des enfants.

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L’inscription se fait sur place au prix de 20 000 F CFA. Dès cette formalité accomplie, chaque participant reçoit un maillot et des bas pour les séances. À l’issue de ces 30 jours, et grâce au soutien des parrains de l’événement, ces enfants auront l’occasion de faire leurs preuves et d’espérer décrocher des opportunités de contrats.

​Abdoul Gani BARRY

Burkina 24