Burkina Faso : Vista Holding injecte 15 millions de F CFA pour la 3e édition du camp vacances sport et civisme

La troisième édition du camp vacances sport et civisme a été lancée ce mercredi 24 juin 2026 à Ouagadougou, sous le parrainage du groupe Vista. Placée sous le thème « Par le sport et le civisme, honorer la mémoire et bâtir l’avenir », cette initiative vise notamment à témoigner la reconnaissance de la nation aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombées au front, en offrant une occupation saine à leur progéniture. Cet objectif noble a motivé l’engagement du camarade Chairman Simon Tiemtoré, président du groupe Vista Holding.

Durant un mois, les enfants des FDS tombés sur le théâtre des opérations seront en immersion. Au cours de ce camp, ces jeunes vont apprendre à cuisiner, à vivre ensemble et à s’approprier les valeurs du civisme, tout en pratiquant des activités sportives.

Au regard de cet objectif et de la responsabilité sociale de Vista Holding, la structure a choisi, une fois de plus, d’accompagner l’événement. Selon Laurent David Tiemtoré, représentant du parrain, ce soutien est un sacerdoce, un devoir et une contribution à la marche radieuse du peuple burkinabè, particulièrement envers les orphelins de ceux qui ont consenti au sacrifice suprême pour la patrie.

« Il ne faut pas que ces enfants se sentent doublement orphelins. C’est pourquoi le groupe Vista, à travers son premier responsable, s’engage depuis trois ans à leur apporter de la joie à travers des actes de civisme, de patriotisme et de partage. Pour nous, c’est aussi un acte de patriotisme que nous nous devons d’accomplir », a-t-il expliqué.

Cette année, l’initiative s’élargit : en plus des garnisons de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, celle de Kaya intègre le programme. Au total, 150 enfants, dont 35 filles, participent à cette édition.

Pour le déploiement de l’ensemble des activités, Vista Holding a injecté 15 millions de Francs CFA. De plus, le représentant du parrain a annoncé une heureuse surprise, la prise en charge intégrale de la scolarité de tous les campeurs.

« Il fallait d’abord partir de ce qui avait déjà été fait au profit des deux premières garnisons. Cette année, l’activité s’étend aux enfants de la garnison de Kaya.

La nature des ateliers évolue également avec l’apprentissage de la cuisine et l’intégration de 35 filles. L’accompagnement ne se limite pas au camp ; il faut pérenniser cette action. C’est pour cela que le parrain a décidé de prendre en charge la scolarité de ces enfants, de la classe de 6e jusqu’à la terminale », a-t-il ajouté.

À propos de Vista Group Holding

Vista Group Holding est un groupe de services financiers panafricain fondé par l’homme d’affaires Simon Tiemtoré et filiale du groupe américain Lilium Group LLC. Son ambition est de devenir un établissement financier de premier plan en Afrique, tout en favorisant l’inclusion économique et financière.

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Abdoul Gani BARRY

Burkina 24