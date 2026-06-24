Sporting Club de Ouagadougou : Une rentrée sportive partagée entre civisme, sport et éducation

Ce mercredi 24 juin 2026, toute la famille du Sporting Club de Ouagadougou (SCO) a vécu un moment fort, placé sous le signe du civisme et de la cohésion. L’équipe s’est rendu au Commissariat de l’arrondissement 8 de Ouagadougou pour assister à la montée des couleurs afin de marquer sa rentrée sportive 2026-2027. Une occasion qui a permis aux joueurs du centre de bénéficier de conseils sur le civisme.

Le Président du Sporting Club de Ouagadougou El-Hadj Issouf Sédogo était lui-même à la tête de la visite au commissariat de l’arrondissement 8 de Ouagadougou.

Toute l’équipe, une centaine de pensionnaires du club, le staff technique et des différentes disciplines du club que sont le football, football, le handball, les arts martiaux, le basket et le fitness, a assisté à la montée des couleurs au commissariat.

Le commissaire de l’arrondissement 8 Edmond Sawadogo, s’est réjoui de l’initiative : « Le choix que vous avez opéré en venant ce matin pour que nous montions ensemble les couleurs nationales de notre pays nous réjouit. Nous saluons votre choix, cet appel civique et patriotique autour des couleurs nationales qui témoigne de l’unité que nous voulons entre FDS et populations au Burkina Faso ».

Pour lui, c’est aussi l’idée véhicule par le président du Faso Ibrahim Traoré. La cérémonie s’est poursuivie par une communication sur le civisme et une démonstration sportive. Le Camarade Commissaire Principal a clôturé cette étape avec des conseils axés sur le patriotisme.

Permettre aux enfants d’apprendre

Après la montée des couleurs, le président du club a expliqué le sens de cette initiative. « Notre structure, ce n’est pas uniquement de garder les enfants jouer et puis repartir. Il y a aussi l’éducation, l’éveil de conscience.

C’est pour cette raison que nous sommes venus à l’arrondissement pour la montée des couleurs. Nous pensons que les enfants apprendront davantage et nous allons éveiller les consciences », a déclaré Issouf Sédogo. Il estime que les objectifs ont été atteints, notamment grâce aux conseils apportés par les responsables présents.

De retour au siège, les activités sportives ont repris avec un gala d’opposition. L’équipe masculine de football s’est affrontée en interne, tout comme l’équipe féminine. Ce qui a permis à l’équipe de partager des moments de cohésion entre les différentes sections du club.

Former de jeunes talents

La matinée a également été marquée par une séance de sensibilisation. Sous le regard du président, le Directeur sportif Sportif Saïdou Sawadogo a insisté sur l’hygiène de vie et les dangers des substances qui peuvent détruire une carrière sportive et une vie sociale. L’objectif est de permettre à ces jeunes d’être sportifs responsables.

Cette rentrée sportive du Sporting Club de Ouagadougou a été marqué par des prestations artistiques. A travers cette initiative, le Sporting Club de Ouagadougou réaffirme la vision de son président qui est de former des jeunes disciplinés, travailleurs et respectueux.

Des hommes et des femmes intègres avant d’être des champions. Chaque activité vise ainsi à préparer ces jeunes à réussir aussi bien dans le sport que dans la vie. Le Sporting Club de Ouagadougou est une formation qui s’investit dans la formation de jeunes talents.