Mondial 2026 : Édouard Mendy déclaré forfait pour la rencontre clé du Sénégal

Les galères s’enchaînent pour le Sénégal ! Ce mercredi 24 juin 2026, l’information est tombée : les Lions de la Teranga vont devoir se passer de leur gardien titulaire, Édouard Mendy, lors du match couperet face à l’Irak. Pour espérer voir les 16es de finale, ils doivent absolument remporter cette rencontre, et ce, avec une large avance.

Avec zéro point en deux matchs, le Sénégal doit impérativement l’emporter contre l’Irak pour terminer la phase de poules avec 3 points et la meilleure différence de buts possible. Ce critère est essentiel dans la course aux places de meilleurs troisièmes.

Mais à l’approche de ce choc crucial prévu ce vendredi 26 juin 2026, un coup dur a frappé la tanière ce mercredi 24 juin 2026 : le dernier rempart des Lions ne pourra pas tenir sa place.

Le verdict est tombé de l’infirmerie, confirmant ce que tout un pays craignait. Sorti sur blessure lors du match face à la Norvège, Édouard Mendy n’est pas remis à temps pour cette ultime confrontation du groupe I.

L’information a été publiée par la sélection sénégalaise sur ses réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter). Pour le remplacer dans les buts, c’est Mory Diaw, le sociétaire du Havre en Ligue 1 française, qui est pressenti.