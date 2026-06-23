Coupe du monde 2026 : « J’ai fait beaucoup d’erreurs », affirme Kalidou Koulibaly après Sénégal vs Norvège

Le capitaine des Lions du Sénégal Kalidou Koulibaly est passé à côté de son match après la défaite des Lions du Sénégal contre la Norvège. A la fin de la rencontre, il a reconnu sa part de responsabilité dans la défaite de l’équipe.

« Le football de haut niveau, ça se joue sur des détails. Celui qui fait le moins d’erreurs qui gagnera. Je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs. C’est vraiment dommage de perdre un match comme ça surtout à la Coupe du monde », a confessé Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal à l’issue de la rencontre.

Le capitaine des Lions du Sénégal a même été coupable sur le premier but Norvégien avec un tacle dans le vide. Les erreurs défensives ont permis à Erling Haaland et ses coéquipiers de dominer la rencontre et prendre les trois points. Ce que reconnait Koulibaly. Mais, il faut se projeter sur la prochaine rencontre.

« Le niveau de la Coupe du monde est très élevé. On n’a pas droit à l’erreur et aujourd’hui, on a fait beaucoup d’erreurs. On en a fait trop pour pouvoir gagner ce match. Courir après le score, c’est très difficile. Mais je pense que mentalement, l’équipe a bien réagit parce que malgré cela, on a eu un regain d’énergie que les joueurs ont fait pour faire match nul. On l’a pas fait. Maintenant, il faut croire jusqu’à la fin. On va faire un gros match contre l’Irak. On va essayer de gagner le match », insiste Kalidou Koulibaly.

Après leur défaite face à la France (3-1) et la Norvège (3-2), les Lions ont un maigre espoir de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Mais, Kalidou Koulibaly garde espoir. « Il faut gagner le dernier match. Il faut y croire jusqu’à la fin. Il faut que les gens soient derrière nous.

On a perdu le match. Il ne faut pas s’arrêter à ces deux matchs. Cette équipe a été championne d’Afrique. Il ne faut pas s’arrêter à ces deux matchs. Il faut ressortir de l’orgueil pour gagner le dernier match », propose-t-il. Le Sénégal joue la dernière rencontre de poule contre l’Irak le vendredi 26 juin 2026 à 19 heures.