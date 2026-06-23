Chine : Xi Jinping exhorte les membres du Parti à poursuivre les traditions révolutionnaires

Xi Jinping appelle les membres du PCC à perpétuer les traditions révolutionnaires dans sa lettre de réponse adressée à un membre centenaire du Parti

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a appelé les membres du Parti, dans la nouvelle ère, à perpétuer les traditions révolutionnaires et à œuvrer pour de nouvelles réalisations dans la nouvelle marche.

Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, a tenu ces propos dans une lettre de réponse adressée à Zhang Liansheng, un membre du Parti âgé de 102 ans de l’Agence de presse Xinhua, à l’approche du 105e anniversaire de la fondation du PCC, qui tombe le 1er juillet.

Xi a adressé ses sincères salutations à M. Zhang ainsi qu’aux membres vétérans du Parti et à ses camarades à travers tout le pays.

Xi a souligné que M. Zhang, en tant qu’opérateur radio au sein de la « quatrième brigade » d’une force armée centrale pendant la guerre de libération, avait suivi le Comité central du Parti à travers les flammes de la guerre dans le nord du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, il y a environ huit décennies, qu’il avait consacré toute sa vie au domaine des technologies de communication en travaillant d’arrache-pied, et qu’il continuait de se soucier de la cause du Parti et du pays.

« Je tiens à vous exprimer mon respect », a écrit M. Xi, saluant l’amour sincère et profond ainsi que la foi de M. Zhang envers le Parti.

Xi a demandé à tous les membres du Parti de ne jamais oublier leur aspiration initiale et leur mission fondatrice, soulignant l’importance de s’acquitter fidèlement de leurs devoirs, de travailler avec diligence et d’assumer leurs responsabilités.

La « quatrième brigade » était une équipe de travail de Xinhua ayant suivi le Comité central du Parti et Mao Zedong dans le nord du Shaanxi pendant la guerre, chargée de la couverture de l’actualité et du travail de liaison.