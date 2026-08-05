Communiqué | STIC’26 : Les inscriptions sont officiellement ouvertes pour le plus grand rendez-vous de l’innovation en Afrique

🚨 Les inscriptions sont ouvertes ! Réservez gratuitement votre place dès maintenant.

Le STIC’26 – Sahal Tech Innovation Challenge 2026 est le rendez-vous incontournable de la technologie, de l’intelligence artificielle et de l’innovation en Afrique.

📅 Samedi 22 août 2026

🕙 De 8h30 à13 h00

📍 Salle de Conférences de Ouaga 2000 – Ouagadougou

🎟️ L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Les places sont limitées !

Inscrivez-vous dès maintenant pour confirmer votre participation :

👉 https://badge-mauve.vercel.app

Cet événement continental réunira :

✅ Les meilleures startups africaines ;

✅ Des entrepreneurs et chefs d’entreprise ;

✅ Des investisseurs internationaux ;

✅ Des étudiants et passionnés de technologie ;

✅ Des universités et centres de recherche ;

✅ Des responsables gouvernementaux et décideurs publics.

🌍 Plus de 30 investisseurs internationaux venus du monde arabe, d’Europe, des États-Unis, de Chine et d’autres régions seront présents pour découvrir les talents et les opportunités de l’Afrique.

Ne manquez pas cette occasion unique de développer votre réseau, rencontrer des partenaires de haut niveau et participer à l’un des plus grands événements technologiques du continent.

Réservez gratuitement votre place dès aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard !