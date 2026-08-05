Interopérabilité bancaire : Transférez vos fonds instantanément entre Coris Bank et Orange Money

Un partenariat a été officialisé le mercredi 5 août 2026 à Ouagadougou entre Coris Bank International SA et Orange Money Burkina Faso. Cette alliance stratégique introduit des services innovants qui promettent de transformer le quotidien des usagers, notamment le « Bank-to-Wallet », le « Wallet-to-Bank » et le « Cardless ». Désormais, les clients peuvent circuler librement et instantanément entre leur compte bancaire et leur portefeuille mobile, dans les deux sens, en toute sécurité.

Pour profiter de cette interopérabilité, les usagers disposent de solutions concrètes conçues pour leur simplifier la vie au quotidien. Grâce aux services de transfert instantané du compte au mobile et inversement, les clients peuvent transférer de l’argent de leur compte bancaire Coris Bank vers leur portefeuille Orange Money, et vice versa, en toute simplicité et en toute sécurité.

Cette innovation libère les usagers de la contrainte de se déplacer physiquement en agence ou dans un point de vente pour effectuer leurs opérations financières de routine. De plus, le service de retrait sans carte permet aux utilisateurs d’effectuer des retraits d’espèces directement dans le réseau des distributeurs automatiques de Coris Bank International sans avoir besoin d’une carte bancaire physique, de manière rapide et sécurisée.

Pour lier ses comptes entre les deux plateformes, il suffit d’utiliser une syntaxe dédiée directement sur son téléphone mobile en composant l’étoile 144 et de suivre les instructions pour choisir Coris Bank et renseigner ses informations bancaires.

Pour Gisèle Gumedzoe/Ouédraogo, directrice générale de Coris Bank International SA, cette collaboration répond avant tout à une quête d’autonomie pour les usagers. « Nous avons décidé, Orange Money Burkina Faso et Coris Bank International SA, de réunir nos forces, réunir notre technique pour rendre les clients indépendants », a-t-elle indiqué.

De son côté, Christophe Ikirega Baziemo, directeur général de Orange Money Burkina Faso, a mis en avant l’impact direct de ce rapprochement technologique.« La fusion de ces deux forces nous permettent effectivement de rendre beaucoup plus autonome nos clients. Parce que désormais nos clients des deux structures pourront effectuer des opérations sans se déplacer. Ce qui est un avantage», a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24