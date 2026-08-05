Police nationale : Une formation stratégique pour préparer les nouveaux directeurs aux défis sécuritaires

La Police nationale organise, du 5 au 7 août 2026, une session de formation de renforcement des capacités au profit des nouveaux directeurs récemment nommés ainsi que des membres du haut commandement de l’institution.

À travers cette initiative, l’institution policière entend renforcer les compétences de sa hiérarchie. Cette formation de 72 heures portera sur plusieurs domaines, notamment le commandement, la gouvernance, la gestion financière, la gestion des ressources humaines ainsi que d’autres thématiques stratégiques.

Selon le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thierry Tuina, diriger ne se limite pas à exercer une autorité. «Diriger c’est savoir inspirer, fédérer, décider avec discernement et conduire les équipes sous votre autorité vers l’atteinte des objectifs stratégiques de l’institution», a-t-il déclaré.

Cette formation, selon lui, vise à doter les directeurs et les membres du haut commandement de la Police nationale des connaissances, des outils et des méthodes indispensables pour exercer efficacement leurs fonctions dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires.

À cette occasion, il a attiré l’attention de ses collaborateurs sur trois responsabilités qu’il juge fondamentales pour la bonne marche de l’institution policière, à savoir la responsabilité opérationnelle, la responsabilité humaine et la responsabilité institutionnelle.

«La Révolution progressiste populaire nous rappelle que chaque responsable public est tout d’abord un serviteur du peuple. Notre mission consiste à protéger les citoyens, à défendre les intérêts supérieurs de la Nation et contribuer à l’édification d’un Burkina Faso souverain, prospère et sécurisé», a-t-il interpellé.

Il a dit attendre d’eux une gouvernance exemplaire, fondée sur la responsabilité, la transparence, la redevabilité et la culture de l’excellence. «Soyez des cadres patriotes, courageux et déterminés, capables de porter les ambitions de notre institution avec loyauté et professionnalisme», a-t-il insisté.

Poursuivant son intervention, il a indiqué que cette formation constitue un investissement stratégique pour l’avenir de la Police nationale. «C’est ainsi que je vous confie ces responsables, mes premiers collaborateurs et les plus proches, chargés de conduire ces milliers d’hommes et de femmes motivés et engagés sur les différents théâtres d’opérations de reconquête de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale», a-t-il ajouté.

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En rappel, plus d’une trentaine de nouveaux directeurs venus de tout le pays et des membres du haut commandement prennent part à cette session.

W.S

Burkina 24