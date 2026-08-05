CAN féminine 2026 : Battues par l’Afrique du Sud (1-0), les Étalons dames éliminées

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Les Etalons sont éliminées de la CAN féminine 2026.

Les Étalons dames ne franchiront pas le premier tour de la CAN féminine 2026. L’équipe nationale féminine du Burkina Faso s’est inclinée (1-0) face aux Banyana Banyana d’Afrique du Sud, ce mardi 4 août 2026.

Les Sud-Africaines n’ont eu besoin que d’un seul but, inscrit à la 21e minute grâce à Thembi Kpatlana pour s’imposer dans cette rencontre. Les joueuses de Pascal Sawadogo et Issa Balboné ont tout tenté, sans parvenir à trouver le chemin des filets.

Les Étalons dames avaient besoin d’un match nul pour espérer arracher le deuxième ticket qualificatif du groupe. Grâce à cette victoire (1-0) l’Afrique du Sud se qualifie, tout comme la Côte d’Ivoire, première du groupe après sa victoire (2-0) face à la Tanzanie.

 
     
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