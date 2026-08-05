CAN féminine 2026 : Battues par l’Afrique du Sud (1-0), les Étalons dames éliminées

Les Étalons dames ne franchiront pas le premier tour de la CAN féminine 2026. L’équipe nationale féminine du Burkina Faso s’est inclinée (1-0) face aux Banyana Banyana d’Afrique du Sud, ce mardi 4 août 2026.

Les Sud-Africaines n’ont eu besoin que d’un seul but, inscrit à la 21e minute grâce à Thembi Kpatlana pour s’imposer dans cette rencontre. Les joueuses de Pascal Sawadogo et Issa Balboné ont tout tenté, sans parvenir à trouver le chemin des filets.

Les Étalons dames avaient besoin d’un match nul pour espérer arracher le deuxième ticket qualificatif du groupe. Grâce à cette victoire (1-0) l’Afrique du Sud se qualifie, tout comme la Côte d’Ivoire, première du groupe après sa victoire (2-0) face à la Tanzanie.