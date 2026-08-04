Santé : Désormais, le nombre de pharmacies de garde passent de 60 à 120 à Ouagadougou

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La pharmacie hospitalière est fonctionnelle au CHR de Tenkodogo

Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Ouagadougou, a, pour pallier les sollicitations faites par les populations en termes d’accès aux médicaments dans les pharmacies, annoncé une mesure  anticipatoire, le mardi 04 août 2026 à Ouagadougou. Désormais, le nombre de pharmacies de garde passe de 60 à 120 dans la  capitale et les communes environnantes. 

Le Docteur Emery Patrick Kafando, président du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens a présenté les mesures prises pour améliorer l’accès aux médicaments et assurer la continuité des soins face à la forte demande sanitaire saisonnière.

Il affirme que l’ouverture aux populations de certaines pharmacies 24h /24, doit aussi être la certitude pour chaque citoyen qui entre dans cette pharmacie de trouver un pharmacien et d’avoir une oreille attentive lorsque la souffrance et la maladie sont présentes.

«C’est cette mission de santé publique qui consiste à contribuer à la continuité des soins qui nous réunit aujourd’hui», a-t-il confié.

Le Docteur Emery Patrick Kafando, président du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens
Le Docteur Emery Patrick Kafando, président du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens

C’est dans ce sens que le dispositif de garde est organisé par l’ordre des pharmaciens de Ouagadougou. Les pharmacies sont organisées en quatre groupes de garde repartis dans les différents arrondissements, secteurs et quartiers.

Cela permet d’assurer la couverture équilibrée du territoire. «Soixante pharmacies environ resterons ouvertes 24h sur 24 pendant une semaine et passeront la relève à partir du samedi suivant à 12h au groupe suivant.

En plus de cela, 60 autres sont mobilisées en appuis, les samedis et dimanches à partir de 8h à 20h. Ainsi 120 pharmacies seront mobilisées pour satisfaire les besoins de la population en ces temps de fortes de demandes», a informé le Docteur Emery Patrick Kafando.

Les objectifs sont  entre autres ,le rapprochement des médicaments aux populations , la réduction des distances à parcourir par les populations dans le but de trouver une pharmacie ouverte, la réduction du temps d’attente dans les pharmacies, la meilleur répartition les populations des malades entre les pharmacies mobilisées et l’amélioration de l’accès aux médicaments .

Les responsables du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens de Ouagadougou
Les responsables du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens

Du coté des pharmaciens , cette décision exige  d’eux une réorganisation des équipes de travail ,un renforcement des stocks et autres produits de santé, une anticipation sur les approvisionnements avec les fournisseurs, une assurance sécuritaire des locaux du personnel.

Le président du conseil régional du Burkina de l’ordre national des pharmaciens a invité les populations à vérifier régulièrement les listes officielles des pharmacies de garde et des pharmacies en appuis.

Cela permettra d’identifier les pharmacies les plus proches en cas d’urgence. Il a  terminé en affirmant que les pharmacies de garde réaffirment leur engagement a être présents aux cotés des populations chaque fois que leur santé l’exige.

A lire également⇒Ouagadougou : La souveraineté pharmaceutique au cœur des échanges du 10e Congrès des pharmaciens

Létitia KATIOU  et George KY-ZERBO (Stagiaires)

Burkina 24

 
     
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