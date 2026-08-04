Cuba : Une sixième panne nationale plonge de nouveau l’île dans le noir

Cuba s’efforce de rétablir progressivement son réseau électrique après une nouvelle panne généralisée survenue dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août 2026. Il s’agit de la sixième coupure nationale enregistrée depuis le début de l’année, sur fond de crise énergétique persistante, rapporte La Presse Ca.

La compagnie publique d’électricité (UNE) a expliqué que l’incident est lié à une « oscillation de fréquence » qui a provoqué l’arrêt d’une centrale thermoélectrique dans l’est du pays, entraînant l’effondrement de l’ensemble du système électrique national.

Lundi 3 août 2026 à la mi-journée, près de 28 % de la capitale, La Havane, avait retrouvé l’électricité. L’UNE a toutefois indiqué que les conditions météorologiques avaient également perturbé le réseau et affecté plusieurs unités de production encore en service. L’entreprise assure poursuivre les travaux afin de rétablir l’alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Cette nouvelle panne intervient quelques jours seulement après une autre coupure majeure ayant touché l’ouest du pays. Depuis la fin de l’année 2024, Cuba a connu onze effondrements complets de son réseau électrique.

Dans un contexte de profonde crise économique, les coupures d’électricité se multiplient et peuvent durer plus de 30 heures à La Havane, voire plusieurs jours dans certaines provinces. « Depuis vendredi, je n’ai eu qu’une heure et demie d’électricité. Il n’y a pas d’eau, il n’y a rien », témoigne Mayra Rodriguez, une habitante de la capitale, qui affirme dormir sur son balcon avec ses deux enfants pour échapper à la chaleur.

Dans plusieurs localités, des habitants ont exprimé leur colère en frappant sur des casseroles ou en incendiant des tas d’ordures. Pour Carlos Dueñas, mécanicien de 62 ans, la situation est devenue « insoutenable », d’autant que de nombreux ménages n’ont pas les moyens d’investir dans des panneaux solaires.

Une crise énergétique qui s’aggrave

Les autorités cubaines attribuent cette crise à la vétusté des infrastructures, mais également aux difficultés d’approvisionnement en carburant. Les sept centrales thermoélectriques du pays, âgées de plus de quarante ans, connaissent des pannes récurrentes qui fragilisent le réseau national.

La Havane accuse également les États-Unis d’avoir aggravé la situation à travers le renforcement des sanctions économiques et les restrictions sur les approvisionnements énergétiques. Washington, de son côté, estime que les difficultés de l’île résultent principalement de la gestion économique du gouvernement cubain.

Face à cette situation, les autorités cubaines ont engagé depuis juin un programme de réformes économiques destiné à relancer l’activité et à atténuer les effets de la crise, alors que les relations avec les États-Unis demeurent particulièrement tendues.