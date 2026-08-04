Guinée : L’armée rassure après le départ en congé de Mamadi Doumbouya et réaffirme sa loyauté

Quelques heures après le départ du président guinéen Mamadi Doumbouya pour un congé annuel en Grèce, l’armée est montée au créneau pour rassurer la population sur la stabilité des institutions et réaffirmer son soutien au chef de l’État, rapporte le média Guinée 7.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale dans la soirée du lundi 3 août 2026, le chef d’état-major général des Armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a assuré que les Forces de défense et de sécurité demeurent pleinement engagées aux côtés des autorités.

« L’État-major général des Armées, au nom de l’ensemble des forces de défense et de sécurité, tient à rassurer le peuple de Guinée de sa fidélité constante et de sa loyauté indéfectible envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple de Guinée », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a également réaffirmé l’engagement des forces armées à accompagner le processus de mise en place des institutions, conformément aux dispositions de la Constitution.

« Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement permanent en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République », a souligné le général Bangoura.

Selon lui, les militaires poursuivront également leur contribution aux actions de refondation de l’État tout en veillant à la préservation de la stabilité intérieure et de l’intégrité du territoire national.

Un appel au calme face aux rumeurs

Dans son message, l’État-major a invité les Guinéens à ne pas céder à la désinformation et à poursuivre normalement leurs activités. Le communiqué s’achève par des vœux d’agréables congés adressés au président Mamadi Doumbouya et à sa famille, dans un contexte où son déplacement à l’étranger a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Par cette déclaration, les Forces de défense et de sécurité entendent dissiper toute spéculation sur la situation institutionnelle du pays et afficher leur soutien aux autorités durant l’absence temporaire du chef de l’État.