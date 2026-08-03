Ministère de la Justice : Près d’un milliard de FCFA recouvré en juillet 2026, un taux d’exécution de 371 %

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 4 heures
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Me Edasso Rodrigue Bayala, Ministre de la Justice et des Droits humains

Le ministère de la Justice a enregistré une performance exceptionnelle dans la mobilisation des recettes au cours du mois de juillet 2026. Selon les chiffres communiqués par le département, 961 725 249 FCFA ont été recouvrés en un seul mois, soit un taux de réalisation de 371 % par rapport aux prévisions.

Dans le détail, 600 860 444 FCFA proviennent des recettes liées aux actes de justice, tandis que 360 864 805 FCFA ont été mobilisés au titre des amendes.

Cette performance témoigne d’une nette progression du recouvrement des recettes au sein du ministère et s’inscrit dans la dynamique nationale de renforcement de la mobilisation des ressources internes. Elle traduit également les efforts déployés pour améliorer l’efficacité des services chargés de la perception des recettes publiques.

Avec un niveau de recouvrement largement supérieur aux objectifs fixés, le ministère de la Justice enregistre ainsi l’une de ses meilleures performances mensuelles en matière de recettes. Ces ressources contribueront au financement des actions publiques et au renforcement du fonctionnement du service public de la justice.

𝗥𝗲𝗰𝗼𝘂𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 des 𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀

✅ 𝟵𝟲𝟭 𝟳𝟮𝟱 𝟮𝟰𝟵 𝗙 𝗖𝗙𝗔 recouvrés en un seul mois, soit un taux exceptionnel de 𝟯𝟳𝟭 % !

Soit :

🔹 𝟲𝟬𝟬 𝟴𝟲𝟬 𝟰𝟰𝟰 𝗙 𝗖𝗙𝗔 au titre des actes de justice

🔹 𝟯𝟲𝟬 𝟴𝟲𝟰 𝟴𝟬𝟱 𝗙 𝗖𝗙𝗔 au titre des amendes

Lire aussi 👉🏿 Burkina Faso : Le camarade Edasso Rodrigue Bayala appelle au sursaut patriotique 

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣-MJ

 
     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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