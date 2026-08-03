Dîner gala de la Fondation Entr’Elles : Près de 3 millions FCFA mobilisés pour les enfants atteints du lymphome de Burkitt

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Faire reculer le lymphome de Burkitt chez les enfants grâce à l’élan de solidarité. C’est l’objectif poursuivi par la Fondation Entr’Elles à travers la deuxième édition de son dîner gala, organisée le samedi 1er août 2026 à Azalaï Hôtel de Ouagadougou. Cette soirée caritative a permis de mobiliser 2 980 000 FCFA, destinés à la prise en charge des enfants atteints de cette forme de cancer particulièrement répandue en Afrique.

À l’ouverture de la cérémonie, la promotrice de la Fondation Entr’Elles, Laïla Cross Coulibaly, a rappelé le sens de cette initiative, qui vise à offrir une chance supplémentaire aux enfants confrontés à la maladie. Évoquant la pluie qui a précédé l’événement, elle y a vu « une grâce » et « un signe de bénédiction », avant de lancer un appel à la mobilisation en faveur des jeunes patients.

Moment phare de la soirée, la grande tombola solidaire a permis aux participants de remporter de nombreux lots prestigieux, notamment des billets d’avion Ouagadougou-Lomé et Ouagadougou-Abidjan, des coffrets de beauté ainsi qu’un séjour complet à l’Azalaï Hôtel. Au-delà de son aspect ludique, cette initiative constituait un important levier de collecte, chaque ticket acheté contribuant directement au financement des soins des enfants malades.

Laïla Cross Coulibaly, promotrice de la Fondation Entr’Elles

Au terme de la soirée, 2 980 000 FCFA avaient été réunis. Selon Laïla Cross Coulibaly, l’intégralité des fonds sera consacrée à la prise en charge des enfants atteints du lymphome de Burkitt. « En participant à cette tombola, chacun pose un véritable acte de solidarité en faveur de ces enfants », a-t-elle souligné, rappelant que chaque contribution représente un espoir supplémentaire pour les jeunes patients et leurs familles.

L’événement a également été marqué par un panel consacré à la santé mentale, organisé afin de sensibiliser le public à l’importance du bien-être psychologique dans la vie quotidienne. Intervenant à cette occasion, Jean Bosco Kaboré, psychothérapeute, conseiller conjugal et écrivain, a expliqué que la santé mentale repose sur l’équilibre émotionnel, psychologique et social de l’individu.

Il a présenté les six émotions fondamentales identifiées par la science, « la peur, la tristesse, la colère, la honte, la joie et le dégoût », estimant que leur compréhension favorise un meilleur équilibre psychique.

Laurence Tyano/Traoré & Jean Bosco Kaboré panélistes

Abondant dans le même sens, Laurence Tyano-Traoré, psychothérapeute conjugale et familiale ainsi que conseillère scolaire, a insisté sur la nécessité d’accompagner les couples, les familles et les jeunes afin de prévenir les difficultés relationnelles, de renforcer leur résilience et de promouvoir durablement le bien-être mental.

À travers cette deuxième édition de son dîner de gala, la Fondation Entr’Elles confirme son engagement en faveur des enfants atteints du lymphome de Burkitt. En associant collecte de fonds, sensibilisation à la santé mentale et mobilisation citoyenne, elle entend fédérer davantage d’acteurs autour de la lutte contre le cancer pédiatrique.

Lire aussi 👉👉 La fondation Entr’Elles soutient les enfants malades à l’hôpital Saint-Camille

 
     
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