Dîner gala de la Fondation Entr’Elles : Près de 3 millions FCFA mobilisés pour les enfants atteints du lymphome de Burkitt

Faire reculer le lymphome de Burkitt chez les enfants grâce à l’élan de solidarité. C’est l’objectif poursuivi par la Fondation Entr’Elles à travers la deuxième édition de son dîner gala, organisée le samedi 1er août 2026 à Azalaï Hôtel de Ouagadougou. Cette soirée caritative a permis de mobiliser 2 980 000 FCFA, destinés à la prise en charge des enfants atteints de cette forme de cancer particulièrement répandue en Afrique.

À l’ouverture de la cérémonie, la promotrice de la Fondation Entr’Elles, Laïla Cross Coulibaly, a rappelé le sens de cette initiative, qui vise à offrir une chance supplémentaire aux enfants confrontés à la maladie. Évoquant la pluie qui a précédé l’événement, elle y a vu « une grâce » et « un signe de bénédiction », avant de lancer un appel à la mobilisation en faveur des jeunes patients.

Moment phare de la soirée, la grande tombola solidaire a permis aux participants de remporter de nombreux lots prestigieux, notamment des billets d’avion Ouagadougou-Lomé et Ouagadougou-Abidjan, des coffrets de beauté ainsi qu’un séjour complet à l’Azalaï Hôtel. Au-delà de son aspect ludique, cette initiative constituait un important levier de collecte, chaque ticket acheté contribuant directement au financement des soins des enfants malades.

Au terme de la soirée, 2 980 000 FCFA avaient été réunis. Selon Laïla Cross Coulibaly, l’intégralité des fonds sera consacrée à la prise en charge des enfants atteints du lymphome de Burkitt. « En participant à cette tombola, chacun pose un véritable acte de solidarité en faveur de ces enfants », a-t-elle souligné, rappelant que chaque contribution représente un espoir supplémentaire pour les jeunes patients et leurs familles.

L’événement a également été marqué par un panel consacré à la santé mentale, organisé afin de sensibiliser le public à l’importance du bien-être psychologique dans la vie quotidienne. Intervenant à cette occasion, Jean Bosco Kaboré, psychothérapeute, conseiller conjugal et écrivain, a expliqué que la santé mentale repose sur l’équilibre émotionnel, psychologique et social de l’individu.

Il a présenté les six émotions fondamentales identifiées par la science, « la peur, la tristesse, la colère, la honte, la joie et le dégoût », estimant que leur compréhension favorise un meilleur équilibre psychique.

Abondant dans le même sens, Laurence Tyano-Traoré, psychothérapeute conjugale et familiale ainsi que conseillère scolaire, a insisté sur la nécessité d’accompagner les couples, les familles et les jeunes afin de prévenir les difficultés relationnelles, de renforcer leur résilience et de promouvoir durablement le bien-être mental.

À travers cette deuxième édition de son dîner de gala, la Fondation Entr’Elles confirme son engagement en faveur des enfants atteints du lymphome de Burkitt. En associant collecte de fonds, sensibilisation à la santé mentale et mobilisation citoyenne, elle entend fédérer davantage d’acteurs autour de la lutte contre le cancer pédiatrique.