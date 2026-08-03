10 ans de l’Association LIEN : Une centaine d’arbres plantés pour clore les 72 heures de célébration

Après trois jours d’échanges consacrés à la souveraineté économique et à la résilience du secteur privé, l’Association Leadership, Innovation et Entrepreneuriat (LIEN) a refermé, le samedi 1er août 2026, les activités marquant son dixième anniversaire par une opération de reboisement au Club Chahifad situé à Ouarmini, dans la commune de Saponé. À travers cette initiative, l’organisation entend conjuguer son engagement en faveur du développement économique à la préservation de l’environnement.

Une centaine d’arbres ont été mis en terre sur le site agroécologique du Club Chahifad par les membres de l’Association LIEN, leurs partenaires et des invités, à l’occasion de la clôture des 72 heures commémoratives du dixième anniversaire de l’organisation.

Cette opération de reboisement a constitué le dernier acte d’une célébration placée sous le signe de la souveraineté économique, de la résilience et de l’engagement citoyen.

Pour Cheick Omar Doro, promoteur du Club Chahifad et membre de l’Association LIEN, cette opération de reboisement s’inscrit dans la continuité des réflexions menées durant les trois jours de célébration.

« Nous tirons un bilan positif. Durant ces trois jours, nous avons notamment organisé un panel de haut niveau qui a connu un véritable succès », s’est-il réjoui.

Il explique que le choix de clôturer les festivités par un reboisement répond à une volonté d’allier réflexion et action. « L’arbre est un symbole de longévité et de vie. Dans nos sociétés africaines, il véhicule de nombreuses valeurs positives. C’est pourquoi nous avons voulu terminer ces 72 heures par un acte concret en faveur de l’environnement », a-t-il affirmé.

Selon lui, cette initiative s’inscrit également dans la dynamique nationale de restauration du couvert végétal. « Nous avons voulu nous inscrire dans la vision portée par le camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle les Burkinabè à planter des arbres et surtout à en assurer l’entretien », a-t-il ajouté.

Le choix du Club Chahifad n’est pas anodin. L’espace développe une production agroécologique fondée sur des pratiques respectueuses de l’environnement.

Responsable du pôle agroécologique du site, Somda Y. R. Marie Reine a salué une initiative qui contribuera à renforcer le patrimoine végétal de l’espace. « Ce reboisement est une très belle initiative de l’Association LIEN. Il nous permettra de revitaliser notre espace agroécologique en complétant nos vergers », a-t-elle expliqué.

Au total, 100 arbres ont été mis en terre, composés de manguiers, d’orangers et de pommiers cannelle. Selon elle, ces plants feront l’objet d’un suivi rigoureux. « Ils seront régulièrement arrosés et entretenus. Nous utiliserons du compost, car nous faisons de la production biologique, afin de leur apporter tous les éléments nutritifs nécessaires », a-t-elle assuré.

Par cette action citoyenne, l’Association LIEN referme les festivités de son dixième anniversaire en laissant une empreinte durable, traduite non seulement par les réflexions menées au cours des panels, mais également par un engagement concret en faveur de la restauration du couvert végétal et de la promotion d’un développement durable au Burkina Faso.

Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24