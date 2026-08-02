Redécouvrir le vivant : Degaule Panda brise les mythes sur la faune africaine

Le 31 juillet 2026, à Ouagadougou, au siège du cadre « Deux heures pour Kamita », le conférencier Degaule Panda, surnommé « Le Fou Sage », a invité la jeunesse à repenser radicalement son rapport à la nature.

Sous le thème de l’approche du règne animal dans le paradigme africain, l’événement a mis en lumière la figure souvent mal-aimée du serpent, symbole de vie et de sagesse.

Loin d’être un ennemi diabolique, le serpent est présenté comme un « compagnon incompris ». Panda souligne son rôle écologique crucial : en chassant les rats, il protège les cultures de la famine sans recours aux pesticides.

Spirituellement, il rappelle que le cobra ornait la couronne des pharaons et demeure le symbole de la pharmacie, prouvant sa nature « hautement spirituelle » et positive.

L’expert appelle à une « souveraineté intellectuelle » pour briser les « chaînes mentales » héritées de l’ignorance. « Un ignorant ne peut pas être un révolutionnaire », affirme-t-il, encourageant l’étude des savoirs endogènes.

Reconnu comme un potentiel « trésor humain vivant », Degaule Panda possède un savoir pratique sur les remèdes contre les venins, acquis directement dans la faune et non dans les manuels coloniaux. Ce plaidoyer pour une relation pacifiée avec le vivant marque un pas essentiel vers la renaissance culturelle de l’Afrique.

Bassirou BANDE

Burkina 24