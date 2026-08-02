Autisme : Des chercheurs misent sur les vidéos et l’intelligence artificielle pour favoriser l’apprentissage du langage

Une équipe de chercheurs canadiens explore une nouvelle approche pour accompagner les enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). En s’appuyant sur les vidéos visionnées sur YouTube et sur l’intelligence artificielle (IA), ils cherchent à développer des outils capables de stimuler l’apprentissage du langage chez les enfants non verbaux ou ayant d’importantes difficultés de communication, rapporte La Presse Ca.

Le projet, baptisé Mozart, est dirigé par le psychiatre Laurent Mottron, chercheur clinicien à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies et titulaire d’une chaire de recherche sur l’autisme à l’Université de Montréal. Il repose sur un constat à savoir de nombreux enfants autistes développent spontanément certaines compétences grâce aux contenus numériques. « Il y a quelque chose de magique dans YouTube pour les autistes. Ils s’y déplacent avec une virtuosité étonnante », explique le Dr Laurent Mottron.

Le projet pilote concerne actuellement cinq enfants âgés de 3 à 5 ans. Chaque participant utilise une tablette permettant aux chercheurs d’enregistrer les vidéos consultées ainsi que les interactions avec la plateforme, comme les recherches, les pauses ou les changements de contenus. Les enfants, en revanche, ne sont pas filmés.

Les données recueillies sont ensuite analysées par des chercheurs de l’École de technologie supérieure (ETS) à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle. L’objectif est d’identifier les centres d’intérêt de chaque enfant, les contenus qui captent le plus leur attention et les éléments susceptibles de favoriser l’acquisition du langage.

Selon Sylvie Ratté, professeure-chercheuse à l’ETS, ces analyses montrent que les enfants autistes développent souvent des intérêts très ciblés, parfois obsessionnels, qui pourraient servir de porte d’entrée pour introduire progressivement des contenus éducatifs.

L’un des participants au projet pilote, un adolescent de 17 ans atteint d’autisme et du syndrome du X fragile, a visionné près de 40 000 vidéos, principalement consacrées à la Formule 1, au métro de Montréal et à la musique.

À partir de ces préférences, les chercheurs tentent d’influencer les recommandations de vidéos afin d’y intégrer davantage de contenus favorisant l’apprentissage du langage.

À terme, l’équipe souhaite développer une plateforme indépendante de YouTube, composée d’une bibliothèque de vidéos éducatives spécialement conçues pour les enfants autistes.

Les chercheurs restent toutefois prudents. Selon le Dr Laurent Mottron, il est encore trop tôt pour affirmer que l’utilisation des tablettes améliore de manière certaine les capacités langagières des enfants atteints de TSA.

Des études plus larges devront être menées afin de confirmer l’efficacité de cette approche. Les spécialistes rappellent également que les écrans ne doivent pas remplacer les interactions humaines, mais qu’ils peuvent devenir un outil complémentaire lorsqu’ils sont utilisés de manière encadrée.

Si les résultats se confirment, cette approche pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la prise en charge des enfants autistes, en s’appuyant sur leurs centres d’intérêt pour favoriser le développement du langage et de la communication.