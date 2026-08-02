L’Université Thomas Sankara (UTS) sacrée championne d’Afrique en plaidoirie pour la troisième fois

L’Université Thomas Sankara (UTS) confirme son statut de référence continentale en matière de plaidoirie. L’établissement burkinabè a remporté, le 35e Concours africain de procès simulé en droits de l’Homme, organisé du 26 juillet au 1er août 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Après avoir décroché le titre de meilleure équipe francophone face à une vingtaine d’universités participantes, les représentants de l’Université Thomas Sankara (UTS) se sont alliés au Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) pour disputer la grande finale continentale. Ensemble, ils ont affronté les équipes de l’Université Makerere et de l’Université de Lagos.

À l’issue des délibérations du jury, composé notamment de juges de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de professeurs de droit public, l’équipe formée par l’UTS et le GIMPA a été désignée vainqueure de cette 35e édition, toutes catégories linguistiques confondues.

Les couleurs du Burkina Faso ont été défendues par Carène Fawzia Compaoré, étudiante en Master 1 de droit international public, et Bahampalou Christian Elie Ouali, étudiant en Master 1 de droit des affaires, parcours recherche.

En plus du trophée continental, l’Université Thomas Sankara s’est illustrée en remportant plusieurs distinctions individuelles et collectives. Elle a obtenu le deuxième prix du meilleur mémoire, le premier prix des plaidoiries en phases éliminatoires, tandis que Carène Fawzia Compaoré a reçu le prix du troisième meilleur plaideur.

Cette nouvelle consécration confirme la régularité de l’UTS dans cette prestigieuse compétition africaine. Déjà victorieuse en 2023 et en 2024, l’université signe ainsi un troisième sacre, consolidant sa réputation comme l’un des principaux pôles d’excellence en droit sur le continent.

Cette performance est le fruit du travail d’encadrement du professeur Samson Sôg-Mè Dabiré, professeur agrégé de droit à l’Université Thomas Sankara, avec l’appui d’anciens participants au concours, notamment Sèlomè Aitchedji, Tiacoumbié Soma et Tégawendé Davy Nacoulma, qui ont accompagné la délégation durant son séjour à Abidjan.

Par ce nouveau succès, l’Université Thomas Sankara continue de faire rayonner le Burkina Faso sur la scène africaine du droit international des droits de l’homme.