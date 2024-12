Burkina Faso : L’université Thomas Sankara remporte l’édition 2024 du concours de plaidoirie en droits humains

publicite

Dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le Ministère de la Justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme ont initié une compétition de plaidoirie en droits humains entre des universités publiques et privées du Burkina Faso. La phase finale dudit concours a eu lieu le jeudi 05 décembre 2024 à Ouagadougou.

C’est au sein de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) que les étudiants de l’université Thomas Sankara, de l’Université Aube Nouvelle, de l’Université Privée de Ouagadougou (UPO) et de l’Institut Supérieur de Droit International et de Droit de l’Homme (ISDIH) ont compéti pour la phase finale du concours de plaidoirie en droits humains, édition 2024.

Cette édition 2024 du concours s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la 76e Journée internationale des droits de l’homme qui se tient le 10 décembre de chaque année. L’exercice est éducatif et vise à susciter l’engagement des jeunes en faveur des droits de l’homme au sein des communautés.

« Le ministère de la justice avec l’aide des partenaires ont tenu à commémorer cette date à travers une compétition entre universités publiques et privées du Burkina Faso sous la forme d’un concours de plaidoirie qui permet aux étudiants de s’affronter amicalement pour dire tout ce qu’ils savent sur la déclaration universelle des droits de l’homme à travers des jeux d’acteurs qui permettent de défendre des positions notamment sur les grands principes comme le droit à la vie , tel que le droit à la santé tel que le droit au développement durable », a expliqué Harouna Kadio, Secrétaire général du ministre en charge de la justice.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme au Burkina Faso soutient cette initiative de promotion et de protection des droits de l’homme. Cette année, la journée est célébrée sous le thème : « Nos droits, Notre avenir, maintenant ». Ce thème rappelle l’importance des droits de l’homme comme solutions durables aux crises difficiles que le monde traverse actuellement selon Hamza Zeinab Diaby, la Représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme au Burkina Faso.

« Les droits humains font partie des réponses aux grands défis mondiaux actuels. Les droits humains constituent pour les individus et les communautés les moyens de construire un avenir meilleur.

Les différentes crises sécuritaires sur fond de guerre doivent nous interpeller et nous rappeler notre adhésion et notre confiance à la pleine puissance des droits humains pour nous guider vers un monde plus pacifique, plus égalitaire et plus juste.

À travers cette Journée des droits de l’homme, nous mettons l’accent sur la façon dont les droits humains constituent une voie à suivre, jouant un rôle essentiel en tant que force positive, préventive, protectrice et transformatrice », a-t-elle souligné.

Ce concours constitue une belle occasion pour les étudiants et étudiantes d’apporter leur réflexion, leur point de vue sur la société, de découvrir, d’approfondir leur connaissance sur les droits fondamentaux de l’homme, de découvrir toute la plénitude de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et de mieux connaître tous les mécanismes de protection des droits de l’homme. « Nous sommes convaincus que ces plaidoiries permettront de garantir des victoires dans la promotion des droits humains », a terminé Harouna Kadio.

À l’issue de la compétition, l’Université Thomas Sankara est classée 1ère , l’Université Privée de Ouagadougou (UPO) classée 2e, l’Institut Supérieur de Droit International et de Droit de l’Homme (ISDIH) 3e et l’Université Aube nouvelle 4e. Ils recevront des récompenses le 10 décembre à l’occasion de la nuit des Droits humains.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot, par la résolution 217 (III) A. Elle précise les droits fondamentaux de l’homme.

Akim KY

Burkina 24

