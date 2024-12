Burkina Faso : « Radicalisation et extrémisme violent en ligne : Analyse et prévention », un ouvrage de Rodrigue Jean Martial Sékone

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’écrivain Rodrigue Jean Martial Sékone a procédé à la dédicace de sa toute première œuvre intitulée « Radicalisme et extrémisme violent en ligne : analyse et prévention », le jeudi 5 décembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Radicalisme et extrémisme violent en ligne : analyse et prévention » est une nouvelle parution de l’écrivain Rodrigue Jean Martial Sékone. Subdivisée en trois parties, cette œuvre de 170 pages est parue en août 2024 dans les éditions Mercury et traite le radicalisme et l’extrémisme violent né par l’utilisation malsaine de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le radicalisme numérique, prévention de l’extrémisme violent, communication en période de crise sécuritaire et rôle des médias dans la cohésion sociale sont les principales thématiques abordées dans cette ouvrage.

Selon l’auteur Rodrigue Sékone, cet ouvrage est une invite aux citoyens à une utilisation saine de l’internet dans les différents de plateformes. « L’objectif de cet ouvrage est de sensibiliser et d’informer les acteurs sociaux, les institutions et le grand public sur ces phénomènes de radicalisation en ligne qui touchent de plus en plus nos sociétés », a-t-il exprimé.

Professeur Serge Théophile Balima, enseignant chercheur à la retraite, présent à cette cérémonie apprécie l’analyse porté sur du phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent en ligne par l’auteur.

« Je suis impressionné par la rigueur avec laquelle l’auteur s’évertue à analyser la situation d’un phénomène le plus complexe et malheureusement de plus en plus répandu. Il a une force de réflexion active qui doit nous servir de leçon parce qu’il nous invite à une introspection à savoir décoder les messages que nous rencontrons sur les plateformes numériques et à faire attention à ce que nous même nous produisons et diffusons », explique-t-il. Le livre est disponible à la librairie Mercury au prix de 7.000 FCA.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite