Communiqué | Entreprenariat : Des jeunes du Burkina Faso séjournent au Centre de Recherche et de Développement de Nestlé

Des jeunes entrepreneurs côtoient actuellement les experts de Nestlé au sein du Centre de Recherche et de Développement de la multinationale à Abidjan.

Ils sont tous demi-finalistes de la télé-réalité « Pépites d’Entreprises » de la chaine BF1 et ils portent les cinq meilleurs projets orientés sur la transformation et la commercialisation des produits alimentaires.

Au cours de ce séjour d’immersion, ces jeunes entrepreneurs travaillent à l’amélioration des produits alimentaires dont ils sont les fabricants. Ils interagissent avec les experts de Nestlé sur divers aspects de leurs produits : les apports nutritionnels, les recettes et ingrédients, la qualité, les emballages, les analyses sensoriels, et les plans pour développer leurs business.

Le centre RD de Nestlé à Abidjan, est l’unique de la multinationale en Afrique subsaharienne. Il a un dispositif qui permet d’accélérer la mise en oeuvre de projets alimentaires innovants.

« Nestlé croit en la force de l’innovation. Nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à ces jeunes porteurs de projets innovants. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de conseils, de soutien et surtout d’opportunités pour donner vie à leurs idées. Avec le soutien de nos experts, ces jeunes vont réévaluer leurs idées et travailler ensemble autour de concepts qui pourront les aider à passer à un niveau supérieur » a indiqué Hailé Tesfalidet, Directeur du Centre de Recherche de Nestlé en Afrique Subsaharienne.

Au terme de la première journée d’immersion, Ouedraogo Roseline, parlant au nom du groupe de jeunes entrepreneurs indique que « cette immersion est intense et très pratique. Nous faisons des études de cas portés sur nos propres produits alimentaires. A mesure que nous travaillons, nous découvrons diverses perspectives et apprenons énormément. Cette expérience fera toute la différence dans notre parcours d’entrepreneur.’’

Outre l’immersion au Centre de Recherche de Nestlé, ces jeunes entrepreneurs visiteront l’usine MAGGI de Nestlé afin de découvrir et d’apprendre sur les processus pratiques de contrôle qualité. Ce séjour d’immersion offrira également l’opportunité aux jeunes entrepreneurs d’aller au contact des acteurs de la chaine de distribution des produits Nestlé dans les marchés de quartier et les grandes surfaces d’Abidjan.

Pour Monsieur Sidiki Diawara, Directeur Général de Nestlé Burkina, ce voyage offert par Nestlé cadre avec l’ambition consistant à donner diverses opportunités économiques aux jeunes au Burkina Faso et dans la sous-région. « Nous croyons au potentiel de la jeunesse et les encourageons à commencer en force et à finir en force comme le dit la marque NESCAFÉ qui subventionne ce programme.’’

Cet engagement de Nestlé Burkina intervient dans le cadre de l’initiative mondiale Nestlé Needs YOUth dont le but est d’aider les jeunes à avoir des opportunités économiques.

A propos du Programme « Pépites d’Entreprises » « Pépites d’Entreprises » est la première télé-réalité exclusivement dédiée à l’entrepreneuriat en Afrique francophone. Depuis quatre ans, ce programme TV réunit des milliers de jeunes désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Au début de cette année, 1200 jeunes étaient au départ de ce programme qui verra son apothéose ce 21 décembre avec 4 finalistes en compétition.

À propos de Nestlé au Burkina Faso :

Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nestlé Burkina Faso est une filiale de Nestlé. Présents au Burkina Faso depuis 2009, nous contribuons à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.

Contact media : Omaro KANE [email protected]

