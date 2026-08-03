Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 27 juillet au 2 août 2026 au Burkina Faso

La semaine du 27 juillet au 2 août 2026 a été marquée par des avancées majeures dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures, de la sécurité, des transports et de la culture. Entre résultats historiques de l’Offensive agropastorale, lancement de projets structurants et renforcement du dispositif sécuritaire, plusieurs événements ont retenu l’attention.

L’agriculture a dominé l’actualité nationale. Le gouvernement a présenté un bilan jugé historique de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, avec une production céréalière record de 7 142 484 tonnes, dont 1 008 737 tonnes de riz, une première qui permet au Burkina Faso de dépasser le seuil symbolique du million de tonnes de cette céréale.

Le taux de couverture des besoins céréaliers atteint désormais 124 %. Une nouvelle phase de l’offensive, couvrant la période 2026-2028, sera financée à hauteur de 839,99 milliards de FCFA et prévoit notamment la création de 125 000 emplois ainsi que l’intégration de l’hydraulique dans la stratégie agricole.

Dans cette dynamique, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé à la remise en eau du barrage réhabilité de Kokologho, dans la région de Nando.

Resté hors service pendant dix-huit ans, l’ouvrage retrouve sa vocation au service de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement économique local. Cette réhabilitation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer durablement la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

Le Conseil des ministres du 30 juillet a également adopté plusieurs mesures économiques. Parmi elles figure le renforcement de la politique de transformation locale avec l’encadrement des importations et exportations de plusieurs produits dérivés des céréales afin de soutenir l’industrialisation et promouvoir le « Consommer local ».

Sur le plan des infrastructures, le projet d’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso a franchi une étape importante avec la mobilisation de 200 milliards de FCFA destinés au lancement de sa première phase, un investissement présenté comme stratégique pour améliorer les échanges économiques et la mobilité à l’intérieur du pays.

La sécurité est également restée au cœur de l’actualité. En visite opérationnelle à Kaya, le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Division Moussa Diallo, a transmis les encouragements du Chef suprême des Armées aux Forces de Défense et de Sécurité. Il a insisté sur l’unité, la discipline et la vigilance, tout en rendant visite aux militaires blessés en opérations.

Dans la région du Liptako, la Police nationale a renforcé son dispositif avec l’inauguration à Dori d’un Service régional de Police judiciaire et d’une Brigade régionale de protection de l’enfance. Ces nouvelles structures visent à améliorer la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la protection des populations.

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En matière de sécurité routière, les premiers résultats du dispositif de e-verbalisation sont jugés encourageants. Plus de 1 083 infractions ont été relevées en douze heures grâce aux caméras de surveillance. Les autorités annoncent déjà l’extension progressive du système à Ouagadougou puis dans les principales villes du pays.

Toujours dans le secteur des transports, la Brigade Laabal poursuit sa campagne de sensibilisation dans les bus de la SOTRACO. L’objectif est d’encourager le civisme, le respect des équipements publics et l’adoption de comportements responsables par les usagers.

Enfin, la culture a clôturé la semaine sur une note de résilience. À Manga, le Concert de la résilience et du triomphe, organisé par l’Orchestre de la Présidence du Faso, a rassemblé les populations autour de prestations musicales célébrant l’unité, le patriotisme et la paix. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rappelé que la culture demeure un levier essentiel pour consolider la cohésion sociale et accompagner la construction d’un Burkina Faso souverain.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24