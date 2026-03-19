Crise de liquidités en Guinée : Mamadi Doumbouya ordonne l’impression de nouveaux billets pour stabiliser l’économie

Face à une crise de liquidités qui pèse de plus en plus lourdement sur l’économie guinéenne, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris des mesures radicales. Lors d’une visite inopinée au Conseil interministériel le mardi 17 mars 2026, le chef de l’État a donné des instructions fermes au gouvernement de Bah Oury pour lancer l’impression de nouveaux billets de banque afin de pallier la rareté des espèces, informe Guinée 360.

Le Premier ministre Bah Oury a qualifié de « fait rarissime » la venue impromptue du président Doumbouya à la Primature alors que se tenait un conseil interministériel.

Cette démarche, saluée pour sa courtoisie par le chef du gouvernement, visait à fixer directement le cap sur des dossiers jugés « brûlants », au premier rang desquels figurent les tensions persistantes sur les espèces qui étranglent les échanges.

C’est au cours de cet échange que l’ordre formel d’imprimer de nouvelles coupures a été donné comme mesure d’urgence.

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Au-delà de l’injection immédiate de monnaie fiduciaire, Mamadi Doumbouya exige une mutation profonde du système financier guinéen. Il a fixé un délai de trois à quatre mois pour accélérer la modernisation des moyens de paiement à travers le pays. Cette orientation stratégique a pour but de réduire la dépendance excessive aux espèces et de fluidifier les transactions économiques.

Pour Bah Oury, la Guinée doit s’inspirer des modèles internationaux où l’essentiel de l’activité économique transite par les banques et les paiements électroniques. « C’est un élément de modernisation de l’économie qui a un impact extrêmement important sur les performances de l’économie nationale », a précisé le Premier ministre.

Afin d’apporter des éclaircissements sur la situation actuelle, une communication officielle est attendue prochainement de la part du gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, et de la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla. Leurs interventions porteront spécifiquement sur les causes de la rareté des espèces dans le circuit national.